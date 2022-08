Questa serie ha appassionato gli spettatori degli anni ’90 a lungo: cosa non sai dei suoi celebri attori

Questa serie televisiva ha di certo appassionato milioni e milioni di telespettatori. Ma che fine hanno fatto i suoi celebri attori che l’hanno resa iconica? Ecco cosa non sai a riguardo.

Sono poche le serie televisive che nel tempo sono state capaci di risultare uniche nel loro genere e di appassionare generazioni su generazioni. Di certo, Pappa e Ciccia è fra queste. Una sit com statunitense davvero di grande successo che oggi approfondiremo, in tutto e per tutto.

Pappa e ciccia: cosa non sai della storica sit com made in USA

Pappa e ciccia. Parliamo della sit com statunitense andata in onda per ben dieci anni sul canale ABC e vincitrice di numerosi Emmy Awards. E’ stata creata da Matt Williams, in passato sceneggiatore de I Robinson, e vede protagonista la famiglia Conner.

Parliamo del tipico nucleo familiare della classe medio bassa statunitense del periodo in questione. Una serie televisiva, questa, che è riuscita a unire comicità e dramma, toccando temi delicati e affatto banali come povertà, obesità, femminismo e omosessualità.

Il tutto, facendo sorridere, piangere e soprattutto innamorare milioni di persone. In italiano, la serie è stata trasmessa da Canale 5 dal 1990 al 1998.

Pappa e ciccia, la serie cult degli anni ’90: cosa non sai dei suoi protagonisti

Pappa e ciccia, la serie televisiva cult degli anni novanta. E’ molto famosa, ma sei sicuro di conoscere tutto dei suoi personaggi più celebri e di cosa hanno fatto in seguito? Forse no, e proprio per questo vediamolo insieme.

ROSEANNE BARR, LA SIGNORA CONNER: Roseanne Barr, nata a Salt lake City il 3 novembre 1952, è la signora Conner in pappa e ciccia. Ha vinto un Emmy Award e un Golden Globe. Dopo la nota serie televisiva, è diventata presentatrice di un talk show tutto suo. Ha presentato poi un reality show incentrato sull’economia domestica e la cucina.

E’ apparsa in A morte Hollywood e 15 minuti – Follia omicida a New York. Nel 2006 ha preso parte ad un episodio di My name is Earl. E’ stata sposata tre volte; la prima nel ’74 con Bill Pentland, con cui ha avuto tre figli.

Poi nel ’90 ha sposato Tom Arnold e nel ’95, finita pure questa storia, Ben Thomas. Ha avuto dall’uomo un figlio. Dal 2003, dopo aver nuovamente divorziato, è compagna del musicista Johnny Argent.

JOHN GOODMAN, IL SIGNOR DAN CONNER: più calmo della signora Conner, parliamo di un attore dalla straordinaria carriera. Ha vinto un Emmy Award, un Golden Globe e ha una stella nella Hollywood Walk of Fame.

Dopo Pappa e ciccia, ha avuto una propria sit com: Normal, Ohio. Nel 2011 recita in The Artist, nel 2012 in Di nuovo in gioco al fianco di Clint Eastwood, ma anche in Argo di Ben Affleck.

LAURIE METCALF, LA SORELLA DELLA SIGNORA CONNER: nota per il suo ruolo pure in The Big Bang Theory, ha recitato con successo in Lady Bird. E’ pure un’acclamatissima attrice di Broadway, dove ha vinto diversi premi.

Dopo Pappa e ciccia, è apparsa in diverse serie tv come Grey’s Anatomy. Si è sposata nel 1983 Con Jeff Perry, dal quale ha avuto una figlia. Poi si lega a Matt Roth; i due hanno avuto tre figli, ma purtroppo divorziano nel 2014.

ALICIA GORANSON, LA PRIMOGENITA: nata ad Evanston il 22 giugno 1974, è un’attrice di grande successo. Ha iniziato la sua carriera nel 1988 ed è principalmente nota per la serie televisiva di cui vi stiamo parlando, ma anche per Boys don’t cry.

SARAH CHALKE, LA PRIMA (PT.2) DI CASA CONNER: lei, la primogenita (nelle stagioni 6, 7 e 9) di famiglia Conner, che nella realtà è un’attrice di grandiosa fama e successo: ha recitato da protagonista pure nelle serie televisive Scrubs e How i met your mother.

Nel 2011 interpreta Kate Swanson in Mad love. Dal 2013 doppia Beth Smith in Rick and Morty. Dal 2003 è legata a Jamie Afifi. con cui ha avuto due figli: Charlie Rhodes e Frankie.

SARA GILBERT, LA “PICCOLA” CONNER: famosa per il ruolo in Pappa e ciccia, la sua carriera è continuata a gonfie vele anche in seguito. Impossibile non evidenziare la sua partecipazione in The big bang theory.

Dichiaratamente lesbica, ha avuto due figli con Allison Adler: Levi Hank e Sawyer Jane. In seguito, è stata legata a Linda Perry che sposa nel 2014. Hanno avuto un figlio, Rhodes Emilio. Nel 2019, purtroppo, si separano.

MICHAEL FISHMAN, IL FIGLIO PIU’ PICCOLO: il piccolo di casa Conner, che grazie alla serie ha avuto un successo prematuro e straordinario. Non si sa molto su di lui, se non che a soli 18 anni ha sposato Jennifer Briner, con cui ha avuto un figlio e una figlia.