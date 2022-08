Sono queste le scarpe più cool del momento | Costano un patrimonio, ma sono delle vere e proprie opere d’arte

Quali sono le scarpe più cool del momento? In questo articolo vi mostreremo alcuni dei modelli più popolari e discussi degli ultimi tempi. Delle vere e proprie opere d’arte con prezzi da capogiro.

Riuscire a reinventarsi sempre e stupire il pubblico è uno degli obiettivi principali di chi lavora nel mondo della moda. Le scarpe che vi mostreremo in questo articolo ne sono la prova.

Di seguito, potrete vedere i modelli più cool del momento: tanto popolari quanto discusse, queste scarpe presentano dei design unici che le rendono delle vere e proprie opere d’arte. E i loro prezzi non sono da meno.

Parola chiave: originalità

Per gli amanti degli animali – e soprattutto dei gatti – le “Miao” ideate da Kobi Levi potrebbero essere l’ideale. Da sempre appassionato di design e scarpe, Levi si è fatto strada grazie alla sua creatività diventando un punto di riferimento nel mondo della moda.

Il designer è riuscito a conquistare anche Lady Gaga, che nel video di “Born this way” indossa le sue “Double boot”. Con le scarpe “Miao”, Levi ha dato vita ad un modello originale e molto simpatico che, secondo le fonti, può essere acquistato al prezzo di 2100 dollari.

Anche le discusse “Pistol Hoof” prendono ispirazione dal mondo animale ma con una “particolare” aggiunta. Le scarpe, realizzate dalla designer Iris Schieferstein, hanno la forma di uno zoccolo bovino con un tacco a forma di pistola.

Nonostante siano finite al centro di diverse controversie (in particolare per via della scelta di realizzare un tacco a forma di arma), sono state apprezzate da diverse star, tra cui spicca la già menzionata Lady Gaga.

Proseguiamo con le “Banana slip-on”, sempre ad opera di Kobi Levi. Il designer ha pensato di poter esser in grado di trasformare una banana in una ciabatta e ci è riuscito, con l’originale idea di creare un tacco a forma di buccia. Il prezzo delle scarpe è 1400 dollari.

Passiamo alle “spaventose” scarpe firmate Alexander McQueen, che prendono ispirazione dalla creatura del celebre film “Alien”. Questo modello è stato realizzato in occasione di uno show della nota casa di moda e non sono mai state messe in vendita.

Se McQueen è riuscito a lasciare il pubblico sbigottito con le sue scarpe, i tacchi “Crystal Spiked Strapped” della (In)Decorous sembrano una vera arma. Realizzate con una serie di punte in cristallo e una cintura che avvolge le caviglie, queste scarpe hanno un design molto aggressivo e non passano certamente inosservate.