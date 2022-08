Wanda Nara, così esagera | L’ultimo eccesso dell’argentina fa discutere: “Vergognosa…”

Wanda Nara sta vivendo un’estate particolarmente complicata, segnata dalle polemiche, e ora è finita al centro di una nuova bufera online per via del suo ultimo eccesso.

Le polemiche, per la nota showgirl argentina, sembrano non finire mai. Solamente in questi giorni Wanda Nara è diventata protagonista di numerosi gossip insieme al marito, l’attaccante del Paris Saint-German Mauro Icardi.

Secondo le voci, i due starebbero affrontando una crisi di coppia. La Nara, inoltre, avrebbe lasciato l’Italia proprio per prepararsi a porre fine al suo matrimonio. La notizia è diventata virale dopo che la sua ex domestica, Carmen, ha diffuso un messaggio vocale in cui la showgirl sta parlando proprio di separazione.

A proposito della sua ex collaboratrice domestica, quest’ultima ha dato inizio a una battaglia legale con la famiglia accusata di averla ridotta in schiavitù mentre lavorava per loro. Le accuse di Carmen sono molto pesanti.

La coppia l’avrebbe costretta a lavorare con documenti falsi, chiedendole di dichiarare di essere una rifugiata. Inoltre, non le avrebbero dato il permesso di uscire di casa da sola, sottoponendola a trattamenti a dir poco disumani – tra cui mangiare cibo scaduto e dormire sul pavimento.

La notorietà e il matrimonio con Icardi

Wanda Nara, fin dal suo debutto nel mondo dello spettacolo, non è mai stata estranea ai gossip. Attrice, modella e conduttrice, ha attirato l’attenzione dei media dopo essersi sposata con il calciatore Maxi Lopez.

Quando Lopez è stato trasferito al Catania, l’intera famiglia si è sposata in Italia. Nel 2013 la coppia ha divorziato accusandosi reciprocamente di tradimento e, l’anno seguente, la Nara si è sposata per la seconda volta con Mauro Icardi.

La showgirl è diventata manager e procuratrice sportiva del marito. Una decisione che non è piaciuta a molti tifosi, i quali non hanno esitato a esprimere il loro dissenso, in particolare quando Icardi non è stato convocato in Nazionale.

La spesa folle della showgirl

Ora la Nara è stata nuovamente presa di mira sui social network. Questa volta, a scatenare la bufera online è stata la sua ultima “spesa folle”: la showgirl ha speso 2.600 euro per un trasportino per cani firmato Louis Vuitton.

Un’eccesso che ha fatto molto discutere. “Vergognoso….e poi c’è tanta gente che non arriva a fine mese. Troppe diseguaglianze!” ha commentato un utente su Instagram. “Questa gente non sa più dove buttare i soldi” ha affermato un’altra persona.

View this post on Instagram A post shared by Quanto Spende 💸 (@quantospende)

La scelta della Nara è apparsa “eccessiva” a centinaia di utenti, che l’hanno addirittura definita “vergognosa”. In molti, però, l’hanno difesa: ognuno di noi è libero di spendere i propri soldi nella maniera in cui preferisce. In particolare chi “può permettersi” di fare acquisti del genere.