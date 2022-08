William e Kate, la decisione per i figli dei Duchi: “Le Altezze Reali…”

Novità in arrivo per i duchi di Cambridge che con il trasferimento da Londra a Windsor hanno iscritto George, Charlotte e Louis nella stessa scuola

Tra pochi giorni William e Kate lasceranno Londra per trasferirsi a Windsor, nell’Adelaide Cottage a pochi passi dalla Regina Elisabetta II. I duchi hanno scelto di lasciare il caos cittadino per condurre una vita più normale insieme ai loro figli.

Il Principi George e Louis e la principessa Charlotte sono pronti a vivere una nuova vita a partire dalla scelt della scuola. Il duca e la Duchessa di Cambridge, dopo il trasferimento a Windsor, hanno scelto la Lambrook School nel Berkshire per i figli.

La scelta di lasciare Kensignton Palace dice molto su William e Kate. Mossi dalla volontà di avvicinarsi alla Regina, i Duchi hanno preferito dare un messaggio ai loro sudditi, preferendo di vivere in un luogo più ristretto e lontano dai fasti della capitale.

I duchi di Cambridge iscrivono i figli nella stessa prestigiosa scuola

I principini e la principessa di Casa Windsor sono pronti ad iniziare una loro vita. I duchi di Sussex sono pronti a lasciare Londra e hanno deciso di iscrivere i tre figli nella stessa scuola. Negli ultimi anni George e Charlotte, hanno frequentato la Thomas’s School di Battersea, Louis, la Willcocks Nursery School.

La notizia è emersa con un comunicato in cui i duchi di Cambridge hanno dichiarato: “Le Altezze Reali sono grate alla Thomas’s Battersea, dove George e Charlotte hanno iniziato serenamente la loro istruzione rispettivamente dal 2017 e dal 2019, e sono liete di aver trovato una scuola per tutti e tre i loro figli che condivide un’etica e valori simili”.

Il Principe George è destinato a seguire le orme del padre. A partire dall’istruzione

Un noto quotidiano inglese ha dedicato particolare spazio alle vicende del principe George, erede al trono, che pare sia pronto a seguire le orme accademiche del padre, il principe William, e dello zio Harry. Il piccolo George potrebbe infatti beneficiare del sistema del collegio flessibile.

Formula che consentirebbe al futuro sovrano di soggiornare nella scuola per un massimo di tre notti a settimana per trarre il massimo dalla scuola. Almeno fino a quando non sarà pronto a lasciare Lambrook per varcare le porte del celebre Eton College, lo stesso che frequentò suo padre fino a 18 anni.