Caro Energia, in arrivo il Bonus Bollette | Finalmente il contributo che ci salverà dagli aumenti esorbitanti

Le bollette luce e gas sono ormai diventate sempre più care e rappresentano un problema non da poco per molte famiglie. Fortunatamente per alcuni è possibile usufruire di questa importante agevolazione.

Riuscire a fare fronte alle spese previste per le bollette per le utenze di casa non è semplice dopo gli aumenti che sono stati applicati alla materia prima nell’ultimo periodo. Il problema non appare risolto del tutto nemmeno usufruendo dei vantaggi previsti dal mercato libero, che consente di scegliere fornitore e tariffa che si ritengono adatti a soddisfare meglio le proprie esigenze.

La situazione non sembra essere destinata a migliorare nemmeno in autunno, quando i rincari dovranno essere maggiori. Non a caso, sono in tanti a essere già preoccupati nel timore di non riuscire a farcela. Ma il Governo ha pensato ad un aiuto concreto che può venire decisamente in aiuto dei cittadini.

Un aiuto per far fronte alle spese per le bollette

In passato era possibile usufruire di alcune agevolazioni per il pagamento delle bollette, ma spesso questo tipo di misure erano riservate alle fasce più deboli. Chi aveva un reddito non così basso non poteva così averne diritto.

Ora si è deciso comunque di fare qualcosa di concreto per allargare la platea dei beneficiari. L’esecutivo guidato da Mario Draghi prima di porre fine alle sue funzioni ha così predisposto un provvedimento ad hoc all’interno del Decreto Aiuti-Bis, volto ad aiutare chi si trova in difficoltà e fatica così a gestire anche le spese per le utenze di casa.

La norma è stata approvata lo scorso 4 agosto e prende il nome di “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”. L’idea, come si può facilmente intuire dal nome, è quello di dare un sostegno ai lavoratori dipendenti per far fronte al caro energia e riuscire così a saldare gli importi previsti sulle fatture di luce, acqua e gas.

Chi ne ha diritto e come ricevere l’incentivo

L’ncentivo può essere erogato dalle aziende private per i propri dipendenti, che non hanno quindi la necessità di fare alcuna domanda. E’ compito quindi dell’impresa decidere quindi a chi destinarlo, ovviamente cercando di privilegiare chi si pensa sia maggiormente in difficoltà.

Da questo provvedimento sono quindi esclusi i lavoratori delle pubbliche amministrazioni che percepiscono uno stipendio fisso. Non è necessario dichiarare nelle tasse di avere percepito questo contributo, che non è considerato reddito imponibile. Anche l’azienda ha un vantaggio: può quindi dedurlo completamente dal proprio reddito.