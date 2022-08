Edoardo Tavassi, l’affronto è pesantissimo | Per lui è andata a finire molto male

Questa volta è andata a finire male per Edoardo Tavassi, il fratello dell’ex gieffina Guendalina, noto per la sua partecipazione a “L’Isola dei famosi”.

Edoardo Tavassi è noto per essere il fratello della celebre Guendalina Tavassi, ex gieffina e influencer seguitissima sui social network e in televisione. Edoardo, da parte sua, si è sempre mantenuto distante dal mondo dello spettacolo. Molto attento alla sua privacy, non sono molte le informazioni disponibili sul suo passato.

La sua prima apparizione televisiva è avvenuta nel 2011. All’epoca Guendalina era nella casa del “Grande Fratello” e il fratello le ha fatto visita, finendo al centro di un’accesa discussone con uno dei suoi coinquilini, Pietro Titone.

La popolarità grazie a “L’Isola dei famosi”

Nel 2019 Edoardo ha attirato l’attenzione della cronaca rosa per via della sua relazione con l’attrice e comica Diana Del Bufalo, da poco uscita dalla sua storia con il collega Paolo Ruffini. I due si sono lasciati dopo un anno.

Quest’anno, Edoardo si è guadagnato una notevole popolarità grazie alla partecipazione a “L’Isola dei famosi”. Ha deciso di mettersi alla prova, prendendo parte al suo primo reality show insieme alla sorella.

I due hanno fratelli hanno colpito tutti con la loro energia. Edoardo e Guendalina sono molto uniti e, nonostante qualche discussione, si sono sempre supportati l’un l’altro. L’uscita di Guendalina dalla trasmissione è stata un duro colpo per il fratello che a sua volta è stato costretto a lasciare il reality show per via di un infortunio.

Nonostante il suo abbandono, Edoardo è diventato uno dei concorrenti più amati, sia dal pubblico che dagli altri naufraghi. Si è fato conoscere dagli spettatori conquistando tutti con la sua simpatia e solarità, raggiungendo la notorietà.

Oggi il fratello di Guendalina è seguitissimo sui social network, dove spesso condivide le sue collaborazioni con diversi brand, sponsorizzandoli. Edoardo, infatti, si è affermato come influencer.

Su Instagram, non mancano gli scatti insieme alla sorella Guendalina e agli amici, tra cui l’attore Nicolas Vaporidis, suo ex compagno di naufragio a “L’Isola dei famosi”, e l’attrice Federica Zacchia.

La discussione con Cristiano Caccamo

Anche l’attore Cristiano Caccamo è un carissimo amico di Edoardo. Anche se, a giudicare da uno degli ultimi video postati dal fratello di Guendalina su TikTok, la loro amicizia potrebbe essere a rischio. L’attore, infatti, non è riuscito a sopportare il suo affronto.

Ma cosa è successo? A far perdere la pazienza a Cristiano sono state le parole di Edoardo. “Te c’hai ‘sta fissa, però io un po’ di panna nella carbonara ce la metterei” ha affermato, mentre si trovava in auto insieme all’amico.

Al che, Cristiano non ha potuto fare a meno di fulminarlo con lo sguardo. Per Edoardo è finita veramente male: l’amico l’ha lasciato a piedi, in mezzo alla strada. Ovviamente, si tratta di un video ironico.