GF Vip, Alfonso Signorini rischia subito uno stop: Mediaset corre ai ripari | Cosa sta accadendo

Il GF Vip 7 rischia subito uno stop: al momento Mediaset starebbe lavorando ad una soluzione per il programma di Alfonso Signorini.

Mancano davvero poche settimane all’inizio del reality cult di casa Mediaset, Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini. La settima edizione, infatti, partirà lunedì 19 settembre, anche se la data non è ancora ufficiale.

Dunque, Alfonso Signorini, sta cercando di chiudere il cast proprio in questi giorni. Sono diversi i nomi che circolano ma l’unica conferma è arrivata per la partecipazione di Giovanni Ciacci.

Già presentate, invece, le opinioniste della prossima edizione: si tratta di Sonia Bruganelli, confermata, e Orietta Berti, che andrà dunque a sostituire Adriana Volpe.

Cosa accadrà durante il giorno delle elezioni

In queste ore, però, sta emergendo un problema per la nuova edizione: domenica 25 settembre, infatti, ci sono le elezioni che – ovviamente – i concorrenti avranno la possibilità di lasciare la casa e recarsi poi al proprio seggio di residenza. Oltre a questo viaggio – non tutti abitano nella Capitale o nei pressi – c’è da considerare la quarantena a cui dovranno sottoporsi prima di rientrare a Cinecittà. La domanda che si pongono in molti, visto che le elezioni si terranno di domenica, la puntata del 26 settembre salterà?

Scrive TvBlog: “Secondo quanto risulta a TvBlog, i gieffini, una volta ultimate le operazioni di voto nel seggio di loro appartenenza, non potranno rientrare immediatamente nella Casa. Dovranno sottoporsi ad alcuni giorni di quarantena, come previsto in materia di prevenzione covid”.E ancora: “La Casa più spiata d’Italia potrebbe trasformarsi per alcuni giorni nella Casa più… Vuota d’Italia. Infatti, se tutti i concorrenti decidessero di recarsi al voto, l’immobile situato a Cinecittà si svuoterebbe per i giorni necessari al completamento della quarantena preventiva”.

Come cambia il palinsesto

Dunque, Mediaset dovrà correre ai ripari: salterebbero le puntate di lunedì 26 e forse anche venerdì 30 ma anche le fasce giornaliere su Mediaset Extra e il GF Vip party su Mediaset Infinity, condotto da Soleil Sorge e Pierpaolo Petrelli. La casa resterà dunque vuota.

Al momento, Cologno Monzese – da quanto si apprende dai rumors – sta lavorando ad una soluzione. E si avanza anche un’ipotesi clamorosa: far slittare ad inizio ottobre la partenza del programma. Staremo a vedere.