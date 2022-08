Guendalina Tavassi, il seno in primo piano oscura il panorama | I followers perdono la testa

Guendalina Tavassi anche in questo caso ha sfruttato l’occasione di mostrare le sue migliori curve sui propri social media di riferimento. Le immagini non mentono, anche grazie alla sua testa.

Guendalina Tavassi, di certo fra le personalità all’interno del mondo dello spettacolo e della televisione italiana che più si sono fatte notare nel corso degli ultimi anni. E’ nata a Roma l’1 gennaio 1986, e vanta carriera e vita privata davvero notevoli e molto chiacchierate.

Guendalina Tavassi, dagli show in tv all’amore: carriera e vita privata

Guendalina Tavassi, una carriera e una vita privata lunghe e tortuose. Già, perché non sempre le è andato tutto bene. Basti pensare al doloroso divorzio dei suoi genitori, il che le ha fatto aspirare con il passare degli anni ad una famiglia più felice possibile per lei e per le persone che ha attorno a sé.

Ha avuto una figlia di nome Gaia quando era giovanissima, addirittura in adolescenza, anche se in varie partecipazioni al Grande Fratello discute spesso del suo pessimo rapporto di coppia con il padre della bambina.

Arrivando alla sua carriera, Guendalina oggi è un’influencer, opinionista e showgirl di grande successo. Gestisce un locale della movida romana. Nel 2012, recita nella sit-com televisiva SPA.

E’ spesso ospite di programmi televisivi come Pomeriggio Cinque, Mattino Cinque e altri vari salotti televisivi. Partecipa successivamente a L’isola dei famosi. Nel 2018 passa in Rai, dove partecipa a Tale e quale show.

Negli ultimi anni è stata spesso opinionista fissa a Pomeriggio Cinque. Per quanto riguarda la sua vita privata, è attualmente fidanzata con Federico Perna, manager del settore della ristorazione. Prima ancora, nel 2013 si è sposata con Umberto D’Aponte; da questa relazione, sono nati Chloe e Salvatore.

Guendalina Tavassi, gli scatti hot di agosto: la foto non è passata inosservata

Guendalina Tavassi, impossibile che passi inosservata. Lei che è famosissima ed apprezzatissima in tutta Italia. Anche per le sue curve, che in questi ultimi giorni di vacanze mostra nel miglior modo possibile.

Come ha fatto meno di una settimana fa sul proprio profilo Instagram. La vediamo infatti in Sardegna, in costume e a dir poco sorridente. Un momento di gioia che sembra ormai lontana, come testimonia la didascalia: “Nella mia testa ancora qui”.

Il tempo passa in fretta anche per Guendalina Tavassi, ma i ricordi rimangono. Pure quelli più belli, anzi, soprattutto questi. Presto arriverà il momento di tornare a lavoro, con la consapevolezza di aver vissuto un’estate indimenticabile: la sua, senza ombra di dubbio.