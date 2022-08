Il Paradiso delle Signore 7, Marcello e Ludovica di nuovo insieme? “La Brancia sconvolta dai suoi cambiamenti”

Cosa accadrà nelle prossime puntate della settima stagione de Il Paradiso delle Signore a Ludovica e Marcello? Ecco tutta la verità.

Sono quasi terminate le riprese della serie cult di Rai Uno, Il Paradiso delle Signore, in onda dal prossimo lunedì 19 settembre. Come sempre, la fascia oraria sarà quella delle 15.55 circa, dopo il talk di Serena Bortone Oggi è un altro giorno.

A quanto pare, però, alcune riprese verranno effettuate anche nei mesi invernali: come hanno rivelato alcuni dei protagonisti della serie, ci saranno nuove scenografie e ambientazioni, comprese città diverse da Milano, ovviamente com’erano negli anni ’60.

Stando sempre ai rumors – ma al momento non ci sono conferme ufficiali in tal senso – Il Paradiso delle Signore potrebbe subire uno stop tra metà novembre e metà dicembre. In quel periodo, infatti, Rai Uno trasmetterà i Mondiali di calcio in Qatar.

Cosa accadrà nelle prossime puntate

Sono diversi gli spiler spuntati in queste settimane per la settima stagione de Il Paradiso delle Signore. Oggi, in particolare, parleremo di una delle coppie più amate delle ultime stagioni, ovvero quella formata da Marcello Barbieri e Ludovica Brancia di Montalto. Come ricorderanno i telespettatori, dopo la partenza di Roberta Pellegrino, i due si sono avvicinati moltissimo. Ma la famiglia Brancia – in particolare la mamma di Ludovica, Flavia – ha sempre osteggiato la relazione.

Sul finale della scorsa stagione, Flavia era riuscita nel suo intento, ovvero far lasciare la coppia. Ludovica, nell’ultima puntata, era partita alla volta della Grecia per affari insieme a Ferdinando Torrebruna, imprenditore che ha corteggiato la giovane per mesi. La sesta stagione si è chiusa con Marcello che cerca di impedire la partenza di Ludovica, senza riuscirci. Tutti si aspettavano un’uscita di scena della Brancia, insieme al suo nuovo compagno, ma la realtà è molto diversa.

I cambiamenti di Marcello

Come sappiamo, infatti, Ludovica tornerà a Milano, ma da solo. In queste settimane, però, la Contessa Adelaide di Sant’Erasmo, zia della giovane, deciderà di prendere sotto la sua custodia Marcello. Il giovane Barbieri vuole fare colpo sulla famiglia Brancia e Adelaide farà di lui un perfetto gentiluomo. In più, Marcello ha iniziato a studiare economia e finanza, desideroso di cambiare la sua vita.

Cambiamenti che certamente faranno colpo su Ludovica, come ha rivelato l’attrice che interpreta la Brancia, Giulia Arena: “Ludovica rimarrà sconvolta nel vedere i cambiamenti che ha fatto Marcello”. E ancora: “Dopo tanti mesi di lontananza non saranno rose e fiori con Marcello”.