Mara Venier: la regina della domenica infuriata | La situazione è pesantissima, che “Nostalgia…”

Mara Venier è oggi uno dei volti più amati della televisione italiana. Ma questa volta ha perso veramente le staffe.

Signora incontrastata della domenica. Volto e voce che ormai possiamo definire di famiglia. Accompagna i nostri pranzi, i nostri pomeriggi. Poche donne sono così popolari in Italia come Mara Venier. Sempre di buon umore, materna e comprensiva. Ma questa volta perde le staffe anche lei.

La carriera di Mara Venier

Mara Venier è oggi uno dei volti più amati della televisione italiana. Raggiunge il successo negli anni ’70. Attrice, soprattutto negli anni tra gli anni ’70 e ’80. Tra i film in cui ha recitato, “Cattivi pensieri” di Ugo Tognazzi, “Night Club” di Sergio Corbucci, “Pacco, doppio pacco e contropaccotto” di Nanni Loy.

Nel 1984 ha sposato l’attore Jerry Calà, da cui si è separata nel 1987. Successivamente ha avuto una lunga relazione con Renzo Arbore, conclusasi nel 1997 e una più breve con l’attore italoamericano Armand Assante. Dal 28 giugno 2006 è sposata con il produttore cinematografico Nicola Carraro.

Uno dei volti più popolari e apprezzati della televisione italiana. Mara Venier deve molto a “Domenica In”. E a “Domenica In” ha dato moltissimo. La sua lunga militanza televisiva e i suoi modi l’hanno fatta assurgere a personaggio ormai familiare per tutti noi.

Questa volta Mara si arrabbia

E, a proposito di famiglia. Come sappiamo, Mara Venier è sposata da circa 15 anni con il produttore Nicola Carraro. Nipote del celebre editore italiano Angelo Rizzoli. Un imprenditore che ha fatto la storia dell’editoria del nostro Paese. Prima ancora che all’editoria, Carraro si è dedicato alla produzione cinematografica con la sua Vides S.p.A..

Ma è stato anche assistente del grande giornalista Enzo Biagi assunto alla Rizzoli come direttore editoriale dei periodici. Importante anche la sua attività con la casa editrice Sperling & Kupfler. Nel 2006, dopo un periodo trascorso all’estero, Carraro sposa la popolare conduttrice televisiva Mara Venier.

La vita di Mara è certamente appagante. Il successo in tv è tuttora attuale. E sui social, spesso mostra anche la vita familiare con Nicola Carraro, ma anche con i nipotini. Post e video sempre molto divertenti. Insomma, non c’è di certo insoddisfazione per la Mara nazionale. O forse sì…

“Foto a tradimento del mio simpatico marito…..che non fa niente e mi prende in giro……scusate amiche di Instagram ma i vostri mariti vi aiutano??? fanno qualcosa in casa???…….”. Queste le domande che la nostra Mara si pone, pubblicando una foto “rubata” dal marito, mentre Mara è intenta in pulizie casalinghe. E poi aggiunge: “Nostalgia domenicana…”. Ma noi speriamo di rivederla presto in onda, a farci compagnia nelle nostre domeniche.