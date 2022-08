Meghan Markle e la sua royal gaffe: una firma mancata costerà milioni di dollari ai Duchi

Meghan Markle era in procinto di trasformare il suo vecchio blog in un trade mark. Ma a causa di un banalissimo errore non sarà possibile

Meghan Markle non smette di far parlare di sé. La Duchessa di Sussex è pronta a rientrare in Europa a fianco del Principe Harry per un viaggio che li vedrà impegnati in missioni di beneficenza e che fa tremare la famiglia reale, non particolarmente entusiasta di incontrare la coppia.

Dopo l’allontanamento dalla Royal Family Harry e Meghan si sono trasferiti degli Stati Uniti spinti dalla voglia di vivere più liberamente, lontani dalle regole e costrizioni della vita londinese. La coppia ha recentemente annunciato il rinnovo delle promesse nuziale avvenute quattro anni fa.

La notizia ha fatto il giro del mondo e non è stata presa particolarmente bene soprattutto dopo la notizia che la celebrazione verrà trasmessa in diretta streaming su Netflix. Secondo molti il rinnovo delle promesse nuziale sarebbe una trovata pubblicitaria della coppia visto il calo d’interesse mostrato nei loro confronti.

Meghan Markle costretta a chiudere il suo amato blog

Harry e Meghan si preparano a tornare in Europa dopo la loro ultima visita in occasione del Giubileo di Diamante della Regina Elisabetta. E negli ultimi giorni Meghan ha fatto parlare di sé per una notizia relativa alla sua vita prima di diventare royal wife.

L’ex attrice infatti possedeva un blog prima di sposare Harry, The Tig sul quale pubblicava articoli scritti da lei in cui raccontava il suo stile di vita, le sue passioni e la sua routine. Meghan si era ispirata a quanto fatto per molti anni dall’attrice Gwyneth Paltrow. Una volta sposato il principe Harry l’era da scrittrice della Principessa è finita e forse non potrà più riperdere.

Un errore fatale

Meghan Markle sapeva che una volta sposato Harry la sua vita sarebbe cambiata. A partire dalla chiusura del suo blog, perché come è noto a nessun reale è concesso avere un profilo o spazio social direttamente autogestito, se non da un team di professionisti. L’errore compiuto da Meghan è stato però fatale perché il blog era stato aperto nel 2014 e venne chiuso nel 2018, cioè quando Meghan divenne ufficialmente parte della Famiglia Reale.

Nel 2021 Meghan diede ai suoi legali il compito di riaprirlo poiché il suo obiettivo era quello di creare il marchio The Tig, monetizzando sullo stesso. Il procedimento volto a trasformare The Tig in un Trade Mark è fallito per un motivo esilarante: il documento di richiesta non riportava la firma di Meghan.