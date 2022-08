Nicolas Vaporidis, la vita a Londra non è così semplice: risolve un problema di tanti italiani all’estero

Recentissimamente la vittoria all’Isola dei famosi. Ma ora ha deciso di intraprendere una nuova vita a Londra. Non è tutto così semplice.

Ci aspettavamo che la vittoria nella sedicesima edizione de L’isola dei famosi potesse (ri)aprire nuove prospettive. E, invece, ecco uno degli ultimi post di Nicolas Vaporidis, dove il popolare attore sembra volersi dedicare ad altro. Eccolo impegnato in un tutorial. Che, però, a dire il vero, è molto utile e interessante.

Chi è Nicolas Vaporidis

Nato a Roma da padre greco e madre romana, che si separarono quando era piccolo. Dopo un via vai tra Roma e Londra, dove fa anche il cameriere, inizia a studiare recitazione.

La sua vita privata è molto intensa. E’ stato infatti fidanzato con l’attrice Cristiana Capotondi, che ricordiamo in pellicole di successo come “La mafia uccide solo d’estate” e “Attenti al gorilla”. I due recitano peraltro insieme sia in “Notte prima degli esami”, che in “Come tu mi vuoi”.

Per lui una relazione anche con l’attrice e ballerina Ilaria Spada, oggi compagna di Kim Rossi Stuart. Recita, tra gli altri film, in “Scusa ma ti chiamo amore”, “Gli ultimi saranno gli ultimi” e “Una famiglia mostruosa”. Anche in questo caso, una comune recitazione in “Questa notte è ancora nostra”.

Nel 2012 ha sposato Giorgia Surina, dalla quale ha poi divorziato nel 2014. Volto noto di MTV, alla fine degli anni ’90. Oggi, invece, è una delle speaker di punta di RTL 102,5. Per lei anche un piccolo ruolo si “Somewhere” di Sofia Coppola.

Nicolas Vaporidis, i tutorial dopo il cinema

E, a proposito di ruoli, parliamo un po’ della carriera di Nicolas Vaporidis. Nel 2002 interpreta il primo film, “Il ronzio delle mosche”, regia di Dario D’Ambrosi. L’anno dopo ottiene un ruolo da protagonista nel film “13dici a tavola” per la regia di Enrico Oldoini. Sempre con Oldoini, gira la miniserie tv “A casa di Anna”, in onda su Rai 1 nel 2004. Nello stesso anno è co-protagonista del cortometraggio “Corpo immagine”, diretto da Marco S. Puccioni.

Poi, nel 2005 è nel cast della serie tv “Orgoglio capitolo terzo”, trasmessa da Rai Uno nel 2006 e diretta da Giorgio Serafini e Vincenzo Verdecchi, e in un piccolo ruolo in “Ti amo in tutte le lingue del mondo”, diretto da Leonardo Pieraccioni, mentre nel 2006 appare nell’episodio “Testimone silenzioso” della serie tv di Canale 5, “R.I.S. 2 – Delitti imperfetti”, regia di Alexis Sweet.

Ma ovviamente i ruoli che gli danno la maggiore fama sono quelli in “Notte prima degli esami” e “Notte prima degli esami – Oggi”, dove ha un ruolo da protagonista. Pellicole del 2006 e del 2007.

Sempre nel 2006 ha un ruolo da protagonista nel film Notte prima degli esami, diretto da Fausto Brizzi. Nello stesso 2007 gira “Cemento armato”, opera prima di Marco Martani, e “Come tu mi vuoi”, regia di Volfango De Biasi. Nel 2008 recita la parte di Massimo nel film “Questa notte è ancora nostra”, diretto da Paolo Genovese e Luca Miniero. Torna a lavorare con Fausto Brizzi nel 2010, nel film “Maschi contro femmine”. Infine, nel 2017 ottiene un ruolo nel film “Tutti i soldi del mondo”, diretto da Ridley Scott.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicolas Vaporidis (@nicolasvaporidis)

Recentissimamente la vittoria all’Isola dei famosi. Ma, dopo un successo del genere, ci aspettavamo qualcosa di diverso. Invece, ecco un tutorial che il nostro Nicolas ci propone tramite il proprio profilo Instagram ufficiale. Ci insegna come poter far funzionare le prese italiane negli attacchi inglesi, senza adattatore. Eccolo lì spiegarci con grande pazienza come utilizzare una semplice penna per risolvere il problema. Ve l’avevamo detto che si trattava di una spiegazione molto utile…