Peter Crouch, la rivelazione è hot | L’ex campione va a letto con… “Beckham”

L’ex attaccante inglese Peter Crouch ha fatto una rivelazione piccante: la sera va a letto con la moglie e con… Beckham.

Peter Crouch è stato uno degli attaccanti più “strani” della storia della Nazionale inglese. Altissimo, sgraziato, ma con un grande fiuto del gol. È arrivato sul grande palcoscenico del calcio internazionale quando nel 2005 è passato dal Southampton al Liverpool, diventando l’attaccante titolare dei Reds.

Ad Anfield Road, Crouch ha giocato per tre anni segnando 42 gol in 135 partite e mettendo in bacheca due trofei: una FA Cup e un Community Shield, ovvero la Supercoppa d’Inghilterra. Poi Portsmouth e Tottenham, prima dell’approdo allo Stoke City nel 2011 squadra in cui ha militato per più tempo fino al 2019.

Con la maglia dei The Potters, il bomber inglese ha disputato 261 partite mettendo insieme 61 gol tra tutte le competizioni. Nell’estate del 2019 ha poi annunciato il suo ritiro dal calcio giocato, chiudendo una carriera in cui ha raggiunto anche due record: il primato di giocatore ad aver segnato più gol di testa in Premier League (53) e di calciatore più alto (201 centimetri) ad aver giocato con la Nazionale inglese.

Appese gli scarpini al chiodo, Crouch si è dato allo storytelling raccontando storie attraverso libri di successi in Inghilterra e curando un podscast settimanale che è nel corso del tempo è diventato un vero e proprio appuntamento cult per gli ascoltatori.

I suoi racconti sono sempre particolari e ricchi di retroscena curiosi e divertenti sulla sua vita. E recentemente, in una intervista al Daily Star, Crouch ha svelato di andare a letto con… David Beckham.

Peter Crouch, la sera va a letto con la moglie e con… David Beckham

Nel suo racconto, Peter Crouch ha spiegato che la moglie Abbey Clancy, bella modella inglese originaria di Liverpool, non è molto ferrata in argomento calcistico ma in quanto a moda non è seconda a nessuna.

L’ex attaccante della Nazionale dei Tre Leoni ha spiegato che è proprio la moglie a curare il suo guardaroba, sempre difficile da riempire viste le dimensioni particolari del calciatore. Il gusto della moda della Clancy, però, va oltre i capi giornalieri arrivando fino a pigiami e vestaglie per la sera.

Ed è qui che Crouch ha rivelato di avere un rapporto “notturno” con David Beckham, campione con cui ha condiviso per qualche anno lo spogliatoio dell’Inghilterra.

“La linea di moda di David ha anche pigiami e vestaglie. Mi stanno bene e per questo motivo Abbey me ne ha comprati un po’. Certo, è un po’ strano andare a letto con… il pigiama di Becks!” ha rivelato Crouch nel corso dell’intervista.

L’ex attaccante va quindi a letto con la moglie e con… Beckham, ma vista la difficoltà nel trovare abbigliamenti della sua taglia può chiudere un occhio e farselo andare bene!