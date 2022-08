Uomini e Donne, anticipazione prima registrazione: cosa accadrà nel debutto stagionale

Cosa accadrà nella prima puntata di Uomini e Donne condotta da Maria De Filippi? Scopriamo insieme: cosa c’è da sapere.

Sta per prendere il via la nuova edizione del programma Uomini e Donne, ideato e condotto su Canale 5 da Maria De Filippi. Oggi – o al massimo domani – sono previste le registrazioni della prima puntata dell’anno.

La messa in onda della nuova stagione avverrà lunedì 12 settembre: anche per questa edizione, dunque, ci saranno diversi giorni di distanza tra le registrazione di una puntata e quando arriverà sullo schermo.

Cerchiamo di capire dalle anticipazioni che circolano sui social cosa potrebbe accadere nelle primissime puntate della nuova stagione.

Nella prima puntata

Confermati anche per questa edizione la coppia di opinionisti formata da Tina Cipollari e Gianni Sperti. I due – grazie anche al passo di lato negli ultimi anni di Maria De Filippi sulla conduzione – hanno sempre più spazio nella trasmissione. Per quanto riguarda la prima puntata di Uomini e Donne, a quanto pare, ci saranno numerosi ritorni: si tratta delle coppie formatesi nella scorsa stagione. Non dovrebbero essere presentati subito i primi quattro tronisti di questa edizione, mentre molti protagonisti del trono over sarebbero ancora in vacanza.

Chi tornerà

Dicevamo di alcuni ritorni, una sorta di tuffo nella scorsa stagione prima di avventurarci nella nuova edizione. Torneranno Roberta e Samuele, ma anche Andrea Nicole e Ciprian. Questi ultimi due, in particolare, sono stati protagonisti di alcuni rumors circa una possibile crisi, la quale è stata però smentita.

Ci saranno inoltre Luca e Soraia. Ma non non mancheranno quelli del trono over, come Diego e Aneta, Biagio e Caterina.