Adriana Volpe, GF Vip dimenticato? La conduttrice torna sul reality: le sue parole

Adriana Volpe ha archiviato definitivamente la parentesi del GF Vip. Dopo la polemica conseguente la sua esclusione la showgirl si lancia in in nuovo progetto segreto

È tempo di voltare pagina per Adriana Volpe. La showgirl non è stata riconfermata nel ruolo di opinionista per la prossima edizione del GF Vip 7, prossimamente in onda su Canale 5. Al suo posto ci sarà Orietta Berti che affiancherà Sonia Bruganelli, produttrice e moglie di Claudio Bonolis.

Appena dopo la notizia dell’esclusione Adriana Volpe si è lasciata andare ad uno sfogo ai microfoni di un noto giornalista, lanciando delle frecciatine all’ex collega Sonia Bruganelli, accusata di essere stata riconfermata poiché raccomandata.

Sfumata la polemica con la Bruganelli per Adriana Volpe è arrivato il momento di guardare avanti chiudendo definitivamente la fortunata parentesi del GF prima come concorrente, poi opinionista. La showgirl in una recente intervista ha dichiarato: “Si è chiuso un ciclo, sto investendo su altro”.

Adriana Volpe ha fatto la scelta giusta, parola di Maurizio Costanzo

Adriana Volpe non prenderà parte alla prossima edizione del GF Vip. Dopo l’iniziale dispiacere, è tempo per la show girl di dedicarsi ad altri progetti, come dichiarato in una recente intervista. Pare che nella prossima stagione televisiva sarà impegnata in un nuovo progetto televisivo ancora top secret.

L’ex opinionista del Grande Fratello Vip ha poi raccontato di aver seguito il consiglio che le ha dato il grande conduttore e giornalista Maurizio Costanzo: “Mi disse che avevo un animo irrequieto e che dovevo tornare a condurre”.

Adriana Volpe sarà sempre grata al reality show di Canale 5: “Mi ha dato modo di essere libera”

Adriana Volpe posa l’ascia da guerra e cerca di chiudere con serenità la parentesi del GF Vip. La conduttrice e showgirl è amatissima dal grande pubblico, dopo gli anni passati in Rai al fianco di Giancarlo Magalli e a TV 8 dove ha condotto Ogni Mattina.

Per il momento non è dato sapere nulla di più sul misterioso progetto a cui sta lavorando ma una cosa è certa. L’esperienza del GF le ha insegnato tanto, facendole acquisite una dote che il pubblico apprezzerà molto come da lei raccontato: “Mi ha dato modo di essere libera, senza filtri”.