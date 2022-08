Andrea Delogu, si spoglia un’altra volta | L’immagine risveglia ogni fantasia…

Una donna bella, che sa essere simpatica, ma che sa anche provocare. Come ci dimostra in uno degli ultimi scatti.

Poche donne, negli ultimi tempi, vantano un’ascesa così grande di popolarità, soprattutto sui social, come Andrea Delogu. La bella rossa ha conquistato e sta conquistando tutti grazie alla propria simpatia e alla propria capacità di non avere filtri.

Molto spesso, infatti, si prende poco sul serio e ci mostra aspetti della sua vita privata e personale. In più, come dimostra uno degli ultimi scatti pubblicati su Instagram, è anche una bellissima donna. Che sa come essere sensuale e provocare…

Chi è Andrea Delogu

Dicevamo, quindi, che sui social è sempre attivissima. Pubblica contenuti riferiti alla sua carriera nel mondo dello spettacolo, che è in grande ascesa. Questo mix di simpatia con sensualità puramente femminile rende “andrealarossa” (così si fa chiamare su Instagram) irresistibile agli occhi di fan e followers.

Di origini sarde, oggi appena 40enne, Andrea ha già una carriera quasi ventennale nel mondo della televisione. Iniziò tutto nel 2002, con la partecipazione come concorrente a “Veline”. Poi l’esperienza come ballerina a “Mai dire domenica”.

Per lei anche alcune performance cinematografiche. “Ti stimo fratello”, nel 2012. E poi alcuni film concentrati in un biennio: “La settima onda” (2018); “Appena un minuto”, (2019); “Divorzio a Las Vegas” e “Nel bagno delle donne”, pellicole entrambe del 2020.

Insomma, la carriera di Andrea è in ascesa. E tutto questo è una “favola” per come tutto iniziò. Andrea Delogu l’ha raccontato in un romanzo di enorme successo, “La collina”, uscito nel 2014. Nei primi anni di vita cresce all’interno della comunità di San Patrignano, dove si erano conosciuti i suoi genitori. “La collina” è proprio quella di San Patrignano. La sua storia è narrata anche nella docu-serie del 2020 di Netflix “SanPa – Luci e tenebre di San Patrignano”.

Il gioco con lo specchio di Andrea Delogu

Alle spalle, anche un matrimonio ormai sfumato con Francesco Montanari, “Il Libanese” della fortunata serie televisiva “Romanzo Criminale”. Nonostante ciò, però, Andrea Delogu non ha mai perso la voglia di mettersi in gioco professionalmente e di vivere la vita al massimo.

La sua carriera, infatti, continua a regalarle soddisfazioni. Dal 2018 conduce su Radio2 “La Versione delle Due”, dal lunedi al venerdi dalle 14 alle 16 con Silvia Boschero. Il programma ha vinto il Diversity Award 2021. Proprio in questi giorni ha condotto in prima serata su Rai 2 insieme a Stefano De Martino il Tim Summer Hits.

E che sia un buon momento nella vita di Andrea Delogu lo dimostra anche la sua attività sui social, che è sempre molto intensa. Uno degli ultimi scatti, peraltro, stuzzica anche non poco i pensieri dei fan e dei followers. E a voi, piace il gioco di specchi della nostra Andrea?