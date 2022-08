Barù è esasperato, l’ex gieffino non ce la fa più: “Lasciatemi in pace”

Barù esplode contro i fan dei Jerù dopo le insistenti voci sull’inesistente storia con Jessica Selassiè

Barù è ai ferri conti con i Jerù. L’ex concorrente del GF Vip è costantemente preso di mira dagli utenti del web e dai fan della coppia Barù e Jessica Salassiè che non gli danno tregua. Ma andiamo per ordine e capiamo cosa è accaduto nelle ultime ore.

Barù è stato protagonista di un inconsueto teatrino social dopo che un utente del web lo ha accusato di prendersi poco cura della sua igiene personale. Questo il commento incriminato: “Mi dai l’idea di uno che non si lava mai, solo a guardarti mi viene lo schifo“.

L’ex gieffino non ha tardato a replicare scrivendo: “Mi lavo sempre, sono ossessionato. Quando puzza qualcuno vicino a me penso che puzzo io e mi annuso tutto“. Ma a far discutere di più è stata la sua scelta di postare sul suo profilo hastag ovvero #barù che ha fortemente deluso i fan dei Jerù.

Barù e Jessica Selassiè: tutta la verità

La liason tra Barù e Jessica Selassiè è una delle più chiacchierate della scorsa edizione del GF Vip, anche se nelle ultime ore Barù pare voglia prenderne le distanze. In fin dei conti i due non si sono messi insieme dopo la fine del programma anche se la Principessa pareva molto presa inizialmente. A chiarire i dubbi ci a pensato barù in una recente intervista.

“Siamo amici, siamo ancora amici, non sono uno timido sessualmente, se una mi piace mi faccio avanti, non so perché non l’ha capito. I fatti sono che non stiamo insieme adesso. Siamo amici, basta. Nessuna era il mio tipo, non me ne frega niente di andare in televisione e farmi le storie d’amore. Molta gente lo fa perché non ha nulla da dire, allora gioca a fare la coppietta e queste cose qui. Ci sono coppie che ci giocano su questa cosa”, ha dichiarato.

Barù sbotta e da un avvertimento ai Jerù: ecco le sue parole

Nonostante la smentita non si placano le indiscrezioni su Barù e Jessica Selassie. Ma questa volta i fan dei Jesù hanno esagerato e Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona non ci ha visto più. Dopo aver letto una lunga lettera pubblicata su Instagram da uno dei fan dell’inesistente coppia in cui si chiedeva ai due di riconciliarsi. L’imprenditore ha così commentato il post scrivendo: “Ma chi vi conosce, ma che due cog….., lasciatemi in pace”.

Il cugino di Costantino della Gherardesca si dice molto seccato di quest’insistenza dopo che entrambi hanno più volte smentito l’esistenza di una storia. E a chi gli dice che non abbia voglia di una storia seria risponde: “Vorrei avere una relazione seria ma chi mi piglia più che altro? Rompono i co..ioni ogni volta che parlo con qualcuna, e non credo che tante donne vogliano trovarsi in questa situazione de mer**a.”