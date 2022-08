Cristiano Ronaldo la decisione è stata sofferta, ma inevitabile | I tifosi non possono crederci

Il fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo vive un momento particolare. Ha dovuto prendere una decisione inaspettata, ma inevitabile.

Cristiano Ronaldo sta vivendo un momento complicato in campo, forse il più difficile della sua carriera da calciatore. Il fuoriclasse portoghese infatti, tornato lo scorso anno al Manchester United dopo l’avventura italiana alla Juventus, vive ora da separato in casa a Old Trafford.

Dopo la stagione fallimentare dei Red Devils della passata stagione, nonostante i 24 gol complessivi di CR7, culminata con la mancata qualificazione in Champions League, il cinque volte Pallone d’oro vuole lasciare la squadra per continuare a giocare nella massima competizione europea.

Il neo tecnico del Manchester United, Erik Ten Hag, ha già fatto capire di poter far a meno di Cristiano Ronaldo senza grandissimi problemi; tanto da lasciare l’asso lusitano in panchina per oltre 80′ anche nel big match e grande classico inglese contro il Liverpool.

L’ex Juventus, insieme al suo maxi agente Jorge Mendes, si sta guardando attorno alla ricerca di una nuova sistemazione degna del proprio valore, ma lo stipendio elevatissimo sta pian piano allontanando tutti i possibili acquirenti.

Nel corso di questa estate si è parlato dell’interesse del Bayern Monaco in Germania, di un possibile ritorno allo Sporting Lisbona e anche di un poco credibile ritorno in Italia questa volta al Napoli. E ora il club che sembrerebbe molto interessato arriva ancora dalla Bundesliga tedesca: ovvero il Borussia Dortmund, intenzionato a sostituire degnamente Haaland volato sulla sponda Citizens di Manchester.

Ma non solo in campo, Cristiano Ronaldo sta vivendo un momento difficile anche in casa tanto da vedersi costretto a dover licenziare un membro del personale di cui non avrebbe voluto fare a meno.

Cristiano Ronaldo, licenziato il cuoco personale per un motivo assurdo

Cristiano Ronaldo è sempre stato un calciatore attentissimo alla dieta e alla sua alimentazione, tanto da avere in casa un personale cuoco col compito di preparargli gli alimenti appropriati per il proprio fisico.

Ma ora lo chef è stato licenziato dallo stesso Cristiano Ronaldo. Una decisione presa però con molto rammarico da parte del fuoriclasse portoghese. Il motivo, infatti, è surreale ed è da rimandare all’allenatore del Manchester United Ten Hag.

Il manager dei Red Devils ha imposto una dieta personalizzata a tutta la squadra, così da tenere sotto controllo il regime alimentare di tutti i calciatori. Una decisione che ha costretto così CR7 a dover dire addio al suo cuoco personale.

Tutti i giocatori dello United mangeranno allora nella mensa del centro sportivo del club, seguendo un’alimentazione a base di pesce, verdure e carboidrati calibrati in modo corretto. Assolutamente vietate, inoltre, bevande alcoliche e zuccheri.