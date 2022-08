Dal GF Vip a Uomini e Donne: il colpaccio di Maria De Filippi per il trono classico

Spunta un’indiscrezione che vedrebbe un’ex concorrente del GF salire sul trono di Uomini e Donne. Ma cosa c’è di vero?

A breve terminerà la lunga pausa estiva e i riflettori si riaccenderanno nello studio del dating show più amato d’Italia. Uomini e Donne di Maria De Filippi ripartirà tra poche settimane e si susseguono numerose indiscrezioni sui futuri tronisti.

Secondo quanto emerso, Maria De Filippi avrebbe puntato gli occhi su un’ex vippona anche se non è la prima volta che un concorrente del Grande Fratello approda ad Uomini e Donne. Ma nulla di certo è ancora emerso la notizia è stata smentita prontamente da un noto esperto di gossip.

Sul suo profilo Instagram Amedeo Venza ha dichiarato: “Manca pochissimo alle registrazioni della nuova edizione di Uomini e Donne e volevo smentire le voci che vedrebbero una ex gieffina sul trono. Sarebbe ridicolo, visto che le stanno tentando tutte pur di rimanere sull’onda. Manca solo che la vediamo uscire da un’accademia di recitazione (forse non sarebbe male). Comunque non potendo fare il nome confido nella vostra intelligenza”.

Spunta il nome dell’ex gieffina pronta a salire sul trono

Tra il 28 e il 31 agosto 2022 ripartiranno le registrazioni di Uomini e Donne e Maria De Filippi e il suo staff, stanno lavorando per scegliere i nuovi troniste e le nuove dame e cavalieri per il trono Over.

Secondo alcune indiscrezioni pare che la scelta sia ricaduta su un ex concorrente del Gf Vip, notizia poi smentita da un noto esperto di gossip. Dalle sue parole non emerge il nome dell’ex gieffina ma considerando che parla al plurale dovrebbe riferirsi alle sorelle Selassié. Jessica, Lulù e Clarissa dopo la partecipazione alla scorsa edizione del GF vip sono attualmente single e pare che le indiscrezioni si rivolgano ad una delle tre.

Tempo di confronti per il Trono Over

Lo scorso 16 agosto sono trapelate alcune anticipazioni sulle prossime puntate del GF Vip. Secondo quanto raccontato da un noto blogger il trono Over continuerà a far parlare di sé e delle coppie storiche del programma dato che si preannuncia il confronto tra Ida e Riccardo Guarnieri.

Dopo la pausa estiva potrebbe essere giunto il momento per i due ex di confrontarsi dopo che nella scorsa edizione i due non erano riusciti a trovare punto d’incontro confermata la nuova formula che prevede il trono over e classico insieme.