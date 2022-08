Luca Tommassini, le rivelazioni sulla famosa cantante sono sconvolgenti | Nessuno lo poteva immaginare

Nel corso della sua carriera, Luca Tommassini ha lavorato con tantissimi artisti di successo, sia in Italia che all’estero. In un’intervista, il celebre coreografo si è aperto ad alcune rivelazioni su una delle cantanti più famose al mondo.

Luca Tommassini è uno dei più famosi coreografi e ballerini italiani. Da sempre appassionato di danza, a soli 9 anni ha deciso di dedicarsi totalmente a questa arte e si è iscritto alla scuola diretta da Enzo Paolo Turchi.

Dopo tre anni ha esordito nel mondo dello spettacolo e presto ha iniziato a dividersi tra televisione, cinema e teatro. Tommassini è riuscito a contraddistinguersi fin da subito grazie al suo incredibile talento e, all’età di 17 anni, è diventato il primo ballerino della trasmissione “Festival”, dove ha avuto l’occasione di ballare accanto a Lorella Cuccarini.

Il trasferimento negli Stati Uniti e le collaborazioni internazionali

Negli anni novanta ha lasciato l’Italia per trasferirsi negli Stati Uniti. Nel corso della sua carriera ha lavorato con celebrità del calibro di Prince, Janet Jackson, Kylie Minogue, Diana Ross e Michael Jackson.

Ha curato le coreografie di videoclip che hanno segnato la storia della musica pop, come “It’s Raining Men” e “Mi Chico Latino” di Geri Halliwell. Mentre in Italia ha lavorato in trasmissioni come “Carramba! Che sorpresa” di Raffaella Carrà, “Stasera pago io” di Fiorello e del Festival di Sanremo.

Il suo è un curriculum molto lungo e spazia dalle coreografie di Paola & Chiara, alla cura dell’immagine di Giorgia che ha affiancato nella sua “svolta sexy”. Dalla collaborazione con Eros Ramazzotti in qualità di consulente artistico, alla direzione artista di “Amici di Maria De Filippi”.

Tra tutte le celebrità con cui ha lavorato, Madonna ha rappresentato un punto di svolta nella sua carriera. Infatti è stata la prima a volerlo nel suo corpo di ballo in seguito al suo trasferimento negli Stati Uniti.

Nel 1993 il coreografo ha preso parte al tour “The Girlie Show”, oltre ad aver partecipato al videoclip del singolo “Human Nature” e al film “Evita”. Tommassini ha passato molto tempo insieme alla star internazionale, imparando a conoscerla nella sua quotidianità.

Gli insegnamenti di Madonna

In un’intervista, Tommassini si è aperto ad alcune rivelazioni inaspettate proprio sulla cantante. Alla domanda “come vive Madonna?”, ha spiegato che la popstar è “la persona più normale del mondo” a differenza di quanto si potrebbe pensare.

Proseguendo, ha affermato per Madonna è fondamentale prendersi cura della propria salute. Tommassini ha imparato molto dalla cantante, che la mattina si sveglia sempre alla solita ora per fare yoga.

“Lei dice ‘qualsiasi cosa tu fai, anche se ti concedi di uscire, andare in discoteca, bere, quello che vuoi…Però devi rispettare l’orario di quando ti alzi e quello che inizia domani, lo devi sempre fare'”. Madonna gli ha insegnato ad essere costante, a “fare dei patti con se stesso” e rispettarsi. In questo, la celebre cantante è la dimostrazione perfetta.