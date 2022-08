Martina Colombari, si toglie i vestiti: i fan perdono la testa di fronte alla perfezione

Martina Colombari é sicuramente una delle donne più affascinanti del mondo dello spettacolo. In quest’ultimo post però, si é se superata e i suoi fan sono rimasti letteralmente senza parole.

Ha compiuto da pochi giorni 47 anni e sinceramente si stenta a crederle. E’ bella come 20 anni fa se non di più. Martina Colombari, la miss Italia più famosa degli ultimi trent’anni, è sempre riuscita a mantenersi in splendida forma sbaragliando puntualmente tutta la concorrenza. Ultimamente ha, però, confessato di essere stata discriminata addirittura per la sua bellezza.

Martina, la sua carriera davanti e dietro l’obiettivo

Nel 1991 è la vincitrice indiscussa di Miss Italia, la più bella di tutte e in effetti da quel momento Martina Colombari viene notata da tutto il mondo della moda e dello spettacolo. Riceve subito il primo contratto con l’agenzia di fama internazionale Riccardo Gay model management e diventa, subito, una delle top model internazionali più importanti. Ottiene contratti con brand di abbigliamento, accessori, cosmetici e prodotti di lusso.

Una carriera da modella sfavillante, ma, per un momento, Martina ha deciso di passare dall’altra parte dell’obiettivo e nel 2010 decide di allestire una mostra fotografica dal nome MartinaIin-visible dove lei stessa si fotografava. Si è mostrata nella sua quotidianità e nel nei momenti più intimi della sua giornata senza cedere a ritocchi fotografici e a allusioni Spinte.

Dopo la carriera di modella inizia quella di attrice e, nel 2002, Martina esordisce in alcune tra le più importanti serie televisive tra le quali Carabinieri, Un medico in famiglia, Cesaroni e molte altre. Sarà poi protagonista di molti pellicole cinematografiche. Nel suo curriculum compare anche la partecipazione al musical La febbre del sabato sera, che ha portato in scena al teatro nazionale di Milano nella stagione del 2012 2013.

Negli anni è stata famosa per avere avuto una lunga storia d’amore con lo sciatore Alberto Tomba. Ma il suo vero grande amore, che dura ormai da 27 anni, é Billy Costacurta. Nel ’96 Martina e il calciatore hanno iniziato la loro relazione che li ha portati a diventare marito e moglie e poi genitori d Achille, nato nel 2004.

Martina, splendida nel suo ultimo post

Martina spesso condivide su Instagram pezzi della sua vita privata nei quali è sempre molto sincera e diretta. Nel suo ultimo post ha fatto letteralmente impazzire i suoi affezionatissimi fan. Su Instagram, infatti, pubblica una serie di foto con un bikini che le mette in risalto le sue splendide forme. Martina è di una bellezza insuperabile ed è impossibile toglierle gli occhi da dosso.

Il bikini verde chiaro, nonostante sia molto casto, è perfetto per le sue forme. Martina è un concentrato di fascino e sensualità. Sembra una leonessa e i fan non possono non notare il fisico statuario.