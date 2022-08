Pupo, la decisione sconvolgente: i fan sono increduli | “Non me ne frega niente di certa gente…”

Il celebre cantante si è raccontato in un’intervista, parlando della sua decisione tanto discussa dal pubblico.

Pupo (nome d’arte di Enzo Ghinazzi) è uno dei più grandi esponenti della musica pop italiana. Noto per successi internazionali come “Gelato al cioccolato”, “Su di noi” e “Sarà perché ti amo” (scritta per i Ricchi e Poveri) si è fatto conoscere in tutto il mondo riscuotendo un grandissimo successo.

Dopo aver esordito nel 1975, all’età di vent’anni, ha raggiunto la notorietà con la pubblicazione di “Gelato al cioccolato”, scritta da Cristiano Malgioglio. La consacrazione è arrivata all’inizio degli anni ottanta: il cantante si è esibito per la prima volta sul palco del Festival di Sanremo, con il singolo “Su di noi”, classificandosi al terzo posto.

Diventato celebre in tutto il mondo, molti dei suoi singoli sono stati tradotti in inglese, spagnolo, tedesco e francese. Oltre alla musica, Pupo ha avuto diverse esperienze televisive, affermandosi come conduttore con trasmissioni come “Il malloppo”, “Affari tuoi” e “Reazione a catena”.

Nota a tutti è la sua storia d’amore con Anna. Il cantante l’ha conosciuta nel 1970, a soli 15 anni, e le ha chiesto di sposarlo quattro anni più tardi. Insieme sono diventati genitori di Ilaria e Clara. Mentre nel 1983 Pupo è diventato padre di Valentina, nata da una “notte di passione con una fan”.

Un perfetto “treppiede”

L’artista, a differenza di tante celebrità, non si è mai tirato indietro quando si tratta di parlare della sua vita sentimentale. “Non ho alcun tipo di frustrazione e desiderio represso, non me ne frega niente di certa gente che vive in maniera ipocrita” ha affermato in un’intervista per il quotidiano Luce.

Pupo ha parlato della sua famiglia e della “scelta di vivere a tre”, finita al centro di diverse polemiche. Ma nonostante le critiche, il cantante è riuscito a trovare un perfetto equilibrio con la moglie Anna e la sua personal manager Patricia Abati.

“Ho mentito tanto e tolto dignità alle donne che mi sono state accanto. Loro invece mi hanno insegnato la lealtà” ha spiegato nell’intervista. Dopo essersi ritrovato a vivere un triangolo amoroso – con la moglie da una parte e l’amante dall’altra – ha dovuto fare i conti con la sua coscienza e i senti di colpa.

La situazione, per Pupo, è diventata insopportabile: non voleva continuare a mancare di rispetto alla moglie e, per questo motivo, ha deciso di dirle la verità. “C’è voluto tanto, un lungo confronto e la voglia di non tagliare, ma di aggiungere, per trovare un nostro equilibrio” ha affermato.

Nonostante le insicurezze iniziali, Anna non ha mai lasciato Pupo ed è riuscita a instaurare quello che il cantante ha definito un “rapporto di mutuo soccorso” con Patricia. Insieme formano un “treppiede”, piuttosto che un triangolo: “È rodato, funziona perfettamente, anche se non senza fatica” ha dichiarato l’artista.