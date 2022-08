Sabrina Salerno, un’estate caldissima e lei si spoglia | “Per le foto col maglione ci vediamo a ottobre”

Sabrina Salerno è intenzionata a godersi l’estate a pieno: la showgirl sta infiammando il web con le sue foto in costume e non intende fermarsi.

Sabrina Salerno ha raggiunto la notorietà negli anni ottanta, affermandosi come una vera sex symbol dell’epoca. Oggi, all’età di 54 anni, continua ad essere un’icona di sensualità seguitissima sui social network.

La celebre showgirl vuole godersi pienamente l’estate e, con i suoi scatti in costume, sta alzando ulteriormente le temperature. Senza nessuna intenzione di fermarsi.

L’affermazione nel mondo dello spettacolo

Nata a Genova nel 1975, Sabrina Salerno si è avvicinata al mondo dello spettacolo grazie ai concorsi di bellezza che le hanno permesso di approdare sul piccolo schermo.

Negli anni ottanta ha esordito in televisione nello show “Premiatissima” insieme a Nino Manfredi e Johnny Dorelli. Presto ha attirato l’attenzione di Claudio Cecchetto che, nel 1986, ha prodotto il suo primo singolo “Sexy Girl”.

La showgirl ha conquistato fin da subito il pubblico italiano e non solo: il suo singolo d’esordio ha riscosso un notevole successo in diversi paesi europei e in Australia.

La pubblicazione del suo primo album omonimo, nel 1987, l’ha portata alla consacrazione. Brani come “Boys (Summertime Love)”, “Hot Girl” e la cover della celebre “Lady Marmalade” l’hanno resa celebre in tutto il mondo.

La Salerno ha fatto ballare milioni di persone con le sue canzoni in stile Italo disco e suscitato non poco scalpore con i videoclip in cui si mostrava in tutta la sua sensualità.

Nello stesso periodo, ha esordito come attrice sia sul grande schermo con i film “Grandi magazzini” e “Le foto di Gioia” che sul piccolo schermo con la serie “Professione vacanze”.

Il lavoro nel mondo dello spettacolo le ha permesso di conoscere il collega Pierre Cosso, con il quale ha avuto una relazione alle fine degli anni ottanta.

Successivamente si è legata sentimentalmente all’imprenditore Enrico Monti. Nel 2004 sono diventati genitori di Luca Maria e, dopo due anni, sono convolati a nozze.

Gli scatti in costume che stanno infiammando il web

A più di trent’anni dal suo debutto musicale, la Salerno continua ad essere una sex symbol molto apprezzata dai fan. Su Instagram ha oltre 1 milioni di followers, che lascia ogni giorno a bocca aperta con i suoi meravigliosi scatti.

In particolare nel periodo estivo: tra una foto in costume e l’altra, la showgirl riesce sempre a stregare i fan. Nelle scorse ore, l’eterna “Sexy Girl” ha postato una serie di scatti in cui indossa un due pezzi azzurro che lascia intravedere le sue forme avvenenti.

“Per le foto col maglione a collo alto, ci vediamo ad ottobre” ha commentato l’artista. D’altronde, l’estate non è ancora finita – e tantomeno le foto in costume.