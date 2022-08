Alex Ferguson, le dichiarazioni sono agghiaccianti: un vero terrore | Voleva eliminarlo

Lo storico ex allenatore del Manchester United Sir Alex Ferguson, nel corso della sua carriera da tecnico è stato “terrorizzato” da un solo calciatore.

Nei pressi di Manchester, sponda United, il nome di Sir Alex Ferguson è sinonimo di vera e propria leggenda. L’ex tecnico dei Red Devils ha infatti scritto la storia del club inglese, sedendo sulla panchina dell’Old Trafford per ben 27 anni: dal 1986 al 2013. Stagioni in cui i Diavoli Rossi hanno conquistato successi su successi, diventando una delle squadre più importanti al mondo.

Come manager del Manchester United, Sir Alex Ferguson ha vinto tutto ciò che era possibile vincere: 13 Premier League, 2 Champions League, 1 Mondiale per Club, 2 Coppe delle Coppe, 1 Supercoppa Europea, 1 Coppa Intercontinentale, 5 FA Cup e 4 Coppe di Lega inglese.

A livello personale, invece, è stato eletto per due volte allenatore dell’anno nel 1998 e nel 2007. Sotto la sua guida, sono esplosi fenomeni del calcio mondiale quali Beckham, Giggs, Scholes, Cantona, Cristiano Ronaldo e i fratelli Neville su tutti.

E ognuno di loro ha da spendere solo parole di stima e affetto nei confronti del tecnico. Ferguson è stato quindi un’icona del calcio, ammirato e rispettato da tutti, ma in carriera ha avuto anche una bestia nera, un giocatore capace di terrorizzarlo nel vero senso della parola.

Sir Alex Ferguson, in carriera è stato terrorizzato da un calciatore: la rivelazione

Tra i calciatori di uno dei Manchester United più vincenti targati Sir Alex Ferguson, c’è stato anche Peter Schmeichel; storico portiere danese che ha indossato anche la fascia di capitano dei Red Devils.

Nelle pagine di “One”, la sua autobiografia, l’ex estremo difensore ha infatti rivelato un retroscena particolare sull’ex allenatore scozzese che in carriera sarebbe stato terrorizzato da un solo calciatore e in una occasione specifica.

Si trattava di Steve McManaman, ex stella del Liverpool che in quegli anni era diventato una bestia nera per Ferguson e il Manchester United. In occasione della finale di FA Cup del ’96, Fergie era preoccupatissimo per il pericolo inglese tanto da pensare a una tattica per provare ad annullarlo.

Il manager aveva pensato di “incollargli” addosso Phil Neville. Una marcatura a uomo per non dare spazio a McManaman. “Ferguson era terrorizzato da McManaman. Voleva eliminarlo, e così avrebbe eliminato il Liverpool” ha scritto Schmeichel nella sua autobiografia.

Lo scozzese decise di sottoporre la sua idea ai senatori dello spogliatoio del Manchester United, tra questi anche il portiere danese, che gli sconsigliarono tale tattica. Un buon consiglio, dato che poi i Red Devils vinsero quella partita e la coppa.