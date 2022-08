Antonino Spinalbese, dopo Belen ritrova l’amore | “Ci conosciamo da poco ma…”

Noto per la relazione con Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese ha finalmente trovato l’amore. E anche se si conoscono da poco, può già dire di non aver mai amato così tanto.

Antonino Spinalbese ha attirato l’attenzione dei media dopo aver reso pubblica la sua relazione con la celebre showgirl Belen Rodriguez.

I due si sono conosciuti grazie a un’amica in comune, l’ex gieffina Patrizia Griffini, che ha invitato entrambi alla sua festa di compleanno in un ristorante a Milano.

Presto è scoppiata la scintilla. La stessa Belen – che all’epoca aveva chiuso con Stefano De Martino – ha confessato di essere rimasta subito attratta da Antonino. Quella sera ha segnato l’inizio della loro storia d’amore.

Una storia che è stata coronato dalla nascita della piccola Luna Marie lo scorso anno. Ma dopo non molto tempo, Belen e Antonino si sono ritrovati ad affrontare una crisi di coppia che li ha portati a prendere due strade separate.

La carriera di hair stylist e i nuovi progetti

La relazione con Belen e i diversi gossip che si sono diffusi in seguito alla loro rottura ha reso Antonino sempre più popolare, in particolare sui social network, dove si è affermato come influencer.

Prima della storia con la celebre showgirl, ha lavorato per molti anni come hair stylist presso l’Aldo Coppola di Corso Garibaldi, uno degli studi più rinomati di Milano.

Dopo essere stato “portato” a lasciare il suo lavoro, ha deciso di dedicarsi alla sua passione per la fotografia. Inoltre, si è lanciato nel campo dell’imprenditoria diventando il co-fondatore di una linea di costumi per uomo, la Santa Gertrudis.

Seguitissimo sui social network, Antonino pubblica numerosi scatti tra vacanze, collaborazioni e momenti di vita privata insieme all’adorata figlia.

L'”incontro” che gli ha cambiato la vita

In seguito alla chiusura con Belen, Antonino è diventato protagonista di diversi rumors – tra cui la presunta relazione con Ilary Blasi, che sarebbe iniziata dopo la fine del matrimonio di quest’ultima con Francesco Totti.

Il fotografo, al di là dei gossip, ha finalmente ritrovato l’amore. Nelle scorse ore ha voluto condividere con i fan uno scatto insieme a quella che è la persona più importante della sua vita.

“Ci conosciamo da poco…ma non ho mai amato così…” ha commentato nel post pubblicato su Instagram. Nello scatto, possiamo vederlo insieme alla piccola Luna Marie.

Antonino è più legato che mai alla figlia, che da poco ha compiuto un anno, e non è la prima volta in cui le fa una tenera dedica sui social. La nascita di Luna Marie gli ha cambiato la vita: in passato non è mai stato così dolce e protettivo verso un’altra persona.