Belén Rodriguez, la scollatura scende troppo e lascia scoperto il seno: da brividi

La showgirl riesce sempre a lasciare tutti a bocca aperta: nell’ultimo scatto postato sui social, Belén ha deciso di sfoggiare un look che esalta le sue bellissime forme.

Nata in Argentina nel 1984, Belén Rodriguez è una delle showgirl più amate e seguite sui social network. Dopo aver iniziato a lavorare come modella nel suo paese d’origine, è partita alla volta dell’Italia, trasferendosi nella città della moda per eccellenza.

A Milano ha avuto occasione di lavorare per marchi del calibro di Yamamay, Pitti, Miss Sixty e Modella Vagabonda. Inoltre ha posato per alcuni calendari sexy (come Vuemme e Maxim). I suoi servizi fotografici più celebri sono stati quello per Playboy Italia e per le riviste Vanity Fair e GQ.

Il successo in televisione e la vita sentimentale travagliata

Nel 2006 Belén ha debuttato sul piccolo schermo e, dopo due anni, ha raggiunto la notorietà grazi alla partecipazione al reality show “L’Isola dei famosi”, dove si è classificata al secondo posto.

Ha poi ottenuto la consacrazione come conduttrice, lavorando ad alcune delle trasmissioni più popolari tra gli spettatori. Per citarne alcune: “Scherzi a parte”, “Colorado”, “Italia’s Got Talent”, “Tu si que vales” e “Le Iene”.

La sua popolarità è legata anche alla grande attenzione mediatica intorno alla sua vita privata e sentimentale. In passato, la showgirl è balzata agli onori della cronaca rosa per via della sua relazione con Fabrizio Corona.

La storia si è conclusa nel 2012, anno in cui ha conosciuto l’ex ballerino di “Amici di Maria De Filippi” Stefano De Martino. Dopo un anno di fidanzamento, i due si sono sposati e sono diventati genitori del piccolo Santiago.

La loro relazione, però, è sempre stata caratterizzata da numerosi alti e bassi. Nel 2020, in seguito alla separazione da Stefano, Belén si è legata sentimentalmente all’hair stylist Antonino Spinalbese, con il quale ha avuto una figlia di nome Luna Marie prima della rottura.

Lo scatto che ha stregato i social

Nelle scorse settimane la showgirl è tornata a far parlare di sé e della sua travagliata storia con Stefano. I due sono tornati insieme, come testimoniano gli scatti di alcuni paparazzi, e hanno ricominciato a indossare le loro fedi.

Ma oltre alla relazione con Stefano, la showgirl in queste ore ha incantato il web con uno scatto postato su Instagram. Nella foto, indossa un bellissimo top argentato che lascia la sua schiena nuda e con una generosa scollatura, ad esaltare le sue forme mozzafiato.

Belén ha lasciato il web a bocca aperta: il post è stato subito sommerso dai commenti dei suoi followers, rimasti stregati dal suo fascino, uno in particolare commenta con un eloquente “brividi”.