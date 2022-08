Carmen Di Pietro, il ritorno dall’Isola dei Famosi è un incubo | Ecco cosa è costretta a fare ogni giorno

Carmen Di Pietro è stata certamente una delle grandi protagoniste dell’ultima edizione de “L’Isola dei Famosi”. Non tutto sta però andando per il meglio ora che ha fatto ritorno a casa.

Decidere di partecipare a “L’Isola dei Famosi” rappresenta certamente una prova importante per se stessi e per il proprio fisico, che deve sopportare condizioni a cui non era abituato. Rinunciare a ogni forma di tecnologia è già di per sè difficilissimo, ma a complicare la situazione c’è la necessità di dover fare a meno di ogni forma di comodità, letto compreso, oltre alla fame, che con il passare dei giorni diventa sempre più forte. Ed è per questo che il ritorno alla normalità non è così semplice per tutti, come ha raccontato Carmen Di Pietro.

Carmen Di Pietro: il post “Isola dei Famosi” è drammatico

Ad aggiudicarsi la palma della vittoria dell’ultima edizione de “L’Isola dei Famosi” è stato Nicolas Vaporidis, anche se in molti si auguravano che lo stesso risultato potesse essere ottenuto da Carmen Di Pietro. La showgirl è stata infatti una protagonista assoluta del reality, grazie anche alla presenza per diverse settimane del figlio Alessandro, costretto a stare sotto la sua ala protettrice.

Lei in passato aveva già fatto un’esperienza come questa, ma farlo ora che non è più giovanissima ha reso certamente tutto più complesso. Il sostegno del suo ragazzo è stato però fondamentale.

I telespettatori del programma non possono non ricordare quanto lei soffrisse dover rinunciare al cibo, che rappresenta per lei una vera passione. Non a caso, prima di tuffarsi dall’elicottero e di iniziare questa avventura lei aveva con sè una barretta di cioccolato che non ha esitato a sgranocchiare consapevole delle restrizioni che avrebbe dovuto sopportare.

Il ritorno a casa non è stato però così semplice e non ha alcun timore ad ammetterlo.

La nuova compagnia quotidiana di Carmen

Carmen non ha mai nascosto di essere una buona forchetta, pur avendo un fisico che fa invidia alle ragazze più giovani. Ed è per questo che è stata proprio la mancanza di cibo quello che l’ha fatta soffrire maggiormente in Honduras.

Nonostante sia ormai trascorsa qualche settimana dalla fine del reality, lei ha dovuto cambiare radicalmente le sue abitudini. C’è infatti qualcosa che lei ora porta sempre con sè: un pacchetto di cracker o della frutta, che possono stare facilmente nella sua borsa. “Non li mangio ma mi dà sicurezza sapere di avere del cibo con me” – ha rivelato la 57enne in un’intervista a Tele Sette.

Ora che il programma è ormai terminato sulla sua tavola difficilmente manca il suo piatto preferito, che lei ama cucinare personalmente: le fettuccine alla carbonara.