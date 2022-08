Charlene di Monaco: chi è la donna del passato di Alberto che vuole prendere il suo posto

Non può dormire sonno tranquilli Charlene di Monaco sempre costretta a fare i conti con le donne che circondano Alberto, dalla invadente sorella alla sibillina ex

Dopo il lungo allontanamento Charlene di Monaco è tornata al Principato e dai suoi affetti, ma ad attenderla non ci sono buone notizie. Dopo aver sconfitto la grave infezione otorinolaringoiatrica che l’ha fortemente debilitata, la principessa deve dare conto alle voci di crisi con Alberto.

Secondo alcune indiscrezioni pare, infatti, che la lunga assenza di Charlene abbia permesso ad una donna già nota alla Famiglia Reale di avvicinarsi al Principe. Una nota rivista francese ha riportato la notizia di un’ex del principe Alberto avvicinatasi misteriosamente a lui.

Non è bastata la lontananza forzata della Principessa da Monaco ad alimentare rumors e gossip sul divorzio imminente della coppia. Come se non bastasse l’ombra di una terza incomodo sembra minare la serenità della principessa.

L’ex del Principe Alberto torna all’attacco

La donna misteriosa nella vita di Alberto non è poi così restia a rivelarsi. Stiamo parlando di Nicole Coste, l’ex del principe nonché madre di Alexandre, il primogenito di Alberto, che in occasione del compelanno del principe gli ha mandato un messaggio lusinghiero: “Buon compleanno Alberto. Il mondo ti riconoscerà come il Leale, la Dignità, il RE!”.

Come se non bastasse non sono mancate le apparizioni pubbliche al Festival di Cannes e al Gran Premio di Monaco. L’ex hostess di Air France sta attirando le attenzioni degli osservatori reali che in assenza dei Charlene hanno notato uno strano avvicinamento tra i due. La loro relazione inizia nel 1997, dura cinque anni e da alla luce Alexander, nato nel 2003 e riconosciuto da Alberto due anni dopo la nascita.

Charlene costretta a combattere due donne contro una

La Coste dopo anni di silenzio è tornata a parlare e l’ha fatto in concomitanza dell’allontanamento forzato di Charlene. In una scottant4e intervista aveva dichiarato: “Amo i monegaschi di un amore sincero e sono ricambiata. Se mi si offrisse di contribuire a ente caritativo o altro, accetterei con grande piacere”.

Sul suo rapporto con Alberto dichiarava: “A causa di Alexandre siamo legati, e il mio nome è sistematicamente associato a quello di Monaco”. Parole che non saranno andate giù a Charlene già costretta a combattere con la cognata Carolina.