Galeotto fu il libro: ecco com’è nato l’amore tra William e Kate

I reali di tutto il mondo scelgono le università pubbliche e private per formarsi

Atenei reali quelli prescelti dai Royals inglesi e non solo. Sono finiti i tempi in cui per i membri delle famiglie nobiliari era prevista una rigida educazione tra le mura delle sontuose dimore. Da varie generazioni i futuri re e regine hanno abbandonato l’educazione casalinga prediligendo scuole pubbliche e private, dall’asilo all’università.

Negli ultimi giorni dopo la notizia del trasferimento di William e Kate nell’Adelaide Cottage a Windsor è emersa la notizia che i tre figli della coppia frequenteranno una nuova scuola e prestigiosa scuola, il Lambrook Institute ad Ascot e pare che da grande il Principe George frequenterà lo stesso Eton College del padre William.

Il Principe si è laureato alla St. Andrews University in Scozia nel 2005, dove conobbe Kate Middleton, prima compagna di studi e poi fidanzata. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse dunque per la giovane coppia di studenti oggi destinati al trono d’Inghilterra.

La non proprio nuova moda scoppiata tra i Royals

Tra i royals di tutta Europa pare essere scoppiata, non proprio recentemente, una nuova moda. Stanchi di studiare tra le sontuose mura domestiche i reali hanno scelto di formarsi nelle università pubbliche o private d’Europa o oltreoceano, dando lustro a numerosi atenei.

Ultimamente Louise Windsor, figlia del principe Edoardo e di Sophie di Wessex, si è iscritta alla St. Andrews University, terza più antica al mondo di lingua inglese, dove studiarono anche il principe William e Kate Middleton. Il futuro sovrano, dopo l’anno sabbatico, scelse un master in Geografia. La Duchessa di Cambridge, invece, il corso di laurea in Storia dell’Arte.

Le università preferite dai Reali

Tra le istituzioni scolastiche più note c’è sicuramente il Trinity College di Cambridge che ha visto il primo Reale britannico a laurearsi in Antropologia, Archeologia e Storia , il principe Carlo. Mentre William si laureava in Scozia, il principe Harry agli studi ha preferito la carriera militare. La consorte Meghan Markle ha invece studiato Teatro e Studi internazionali alla Northwestern University di Chicago.

Alcune prestigiose università dell’Ivy League americana possono contare di allievi reali. Vittoria di Svezia si è laureata in Scienze Politiche a Yale mentre Haakon di Norvegia ha preferito Berkeley in California.