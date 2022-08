La Regina Elisabetta non pardona! Guai ad infrangere le regole a tavola

La vita al fianco della Regina Elisabetta non è cosa semplice a partire dai pasti scanditi da un’infinita serie di regole

La vita della Regina Elisabetta è scandita da rigidi rituali e norme precise. La sovrana non è libera neanche durante i pranzi e le cene. Durante i pasti con The Queen anche i piccoli di casa devono sottostare alla rigide regole.

In una trasmissione tv l’ex deputato Gyles Brandreth ha raccontato: “Una delle cose che la regina non permetterà mai a tavola ai suoi nipoti e pronipoti sono i cellulari». La sovrana impone poi altri dictat: “Alla sovrana piacciono pasti piuttosto formali. Anche i più giovani membri della royal family devono sedersi con educazione e non devono mangiare con la bocca aperta!”.

Mangiare diventa un’acrobazia dato che a palazzo poi gli alimenti non vanno infilzati ma posti in equilibrio sul dorso della forchetta che va posata ogni tre morsi. A tavola c’è chiaramente anche posto per lo stile tanto che sono banditi i coltelli da pesce, considerati da re Edoardo VII oggetti dozzinali. Anche l’arrivo a tavola è scandito da rigide procedure. Nessuno può sedersi a tavola prima che lo faccia la Regina alla quale spetta aprire le danze, poiché è dal suo primo boccone che gli altri possono mangiare.

La Regina Elisabetta fa qualche eccezione

In una recente intervista l’ex maggiordomo reale Paul Burrell ricorda un episodio in cui la regola d’oro dei pasti reali stava per essere infranta. Durante una cena sul Royal Yacht Britannia nel Pacifico meridionale organizzata per un principe locale il diretto interessato, non accorgendosi che la regina aveva finito di mangiare, continuava il suo pasto e giunto alla frutta si rese conto del terribile errore. Ma la reazione della regina fu inaspettata.

“Il dessert era appena stato servito. Il principe si dimenticò di guardare cosa faceva la regina, e non si accorse che The Queen aveva finito di mangiare. Mise l’uva nel piattino poi quando arrivarono la panna e lo zucchero ce li versò sopra” Ha raccontato Burrel poi proseguendo: “A un certo punto il principe stava per portare la forchetta alla bocca quando si ricordò di guardare la regina e si rese conto di aver commesso un terribile errore. Non volendo farlo sentire a disagio, Sua Maestà prese il suo piattino e assaggiò il dessert”.

A tavola proibito menzionare la toilette

Le rigide regole che scandiscono i pasti della Regina Elisabetta possono essere eccezionalmente infrante. Come l’episodio raccontato dal suo ex maggiordomo in cui la Regina dimostrò grande flessibilità pur di non imbarazzare un ospite.

Ma le eccezioni sono rarissime e all’etichetta non sfugge neanche la regola ferrea anche per l’uso della toilette alla quale i reali durante i pasti con la regina non devono mai fare riferimento se non chiedendo scusa e dirigendosi sommessamente alla lavatory.