Manuel Bortuzzo dimentica Lulù: l’ex gieffino in un romantico scatto con la sua nuova compagna [FOTO]

Manuel Bortuzzo ha dimenticato definitivamente Lulù Selassié: l’ex gieffino ha pubblico uno scatto insieme alla sua nuova compagna. Ecco chi è.

Lui è stato uno dei grandi protagonisti della scorsa edizione del reality cult di casa Mediaset, Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Stiamo parlando di Manuel Bortuzzo.

Dato da molti come grande favorito per la vittoria finale, Manuel Bortuzzo ha lasciato la casa poche settimane prima della fine del programma per problemi fisici. Ma, nella casa più spiata d’Italia, ha trovato anche l’amore con la Principessa Lulù Selassié.

Tra i due è però finita poche settimane dopo la fine della trasmissione di Canale 5 e non sono mancati strascichi polemici – forse più tra i fan di entrambi – tra Lulù e Manuel. Oggi, Bortuzzo, ha voltato pagina ed ha ufficializzato la sua nuova relazione.

Lo scatto sui social

In un post pubblicato sul suo account Instagram ufficiale, come detto, Manuel Bortuzzo si è mostrato per la prima volta insieme alla sua nuova compagna, condividendo un romantico scatto. Lei è Angelica Benevieri, nota influencer. Dei due, in realtà, si parlava già da qualche settimana, ma entrambi avevano scelto di non commentare le indiscrezioni e di mantenere un profilo basso. Sino a poche ore fa, quando hanno ufficializzato la loro storia d’amore.

Angelica Bevevieri, come detto è un influencer: su Tik Tok, dove è molto popolare, vanta 270mila follower. In realtà, da qualche tempo, ha anche iniziato una carriera come attrice: ha infatti partecipato a Imperfetti sconosciuti, con Cesare Bocci e Le indagini di Lolita Lobosco, con Luisa Ranieri.