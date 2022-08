Paola Di Benedetto dopo l’addio a Rkomi pare abbia rubato il cuore a un noto rapper

Rkomi rompe il silenzio dopo la fine del flirt con Paola Di Benedetto. L’influencer e conduttrice risponde con eleganza mentre si vocifera di un suo avvicinamento a Blanco.

Continua la diatriba in atto tra Rkomi e Paola Di Benedetto. I due hanno avuto un breve flirt conclusosi recentemente e dopo la notizia secondo cui Blanco avrebbe puntato gli occhi sulla speaker radiofonica, il commento di Rkomi non si è fatto attendere.

Il noto rapper in una recente intervista ad un noto quotidiano ha lanciato una chiara frecciatina alla sua ex dichiarando: “Il gossip non mi scoccia più di tanto, semmai ti fa capire se certe relazioni sono importanti o meno, ti fa riflettere se vale la pena o meno essere fotografato con una donna oppure no”.

Il cantante, che sarà giudice alla prossima edizione di X Factor, ha poi dichiarato di non sapere nulla dell’interesse nutrito da Blanco verso la sua ex e ha raccontato di come dovrebbe essere la sua donna ideale: “Il mito della donna forte ce l’ho sempre avuto e nelle mie relazioni di amore o di amicizia cerco quel tipo di donna”.

Paola di Benedetto risponde così a Rkomi

Il flirt tra Rkomi e Paola di Benedetto si è concluso in un batter d’occhio e le recenti dichiarazioni del cantante non sono passate inosservate agli occhi della speaker radiofonica. Tramite una storia pubblicata sul suo profilo Instagram Paola di Benedetto scrive: “Oggi terrò a me caro un vecchio detto che recita: la dove parla l’ignoranza, l’intelligenza sorride in silenzio”.

Pare che la frase si rivolga proprio alle parole del suo ex, evidentemente non digerite, dopo che nelle scorse settimane la speaker era già stata attaccata da un ex pupa.

Blanco e Paola Di Benedetto: scoppia il gossip

Dopo la presunta love story tra Elodie ed Andrea Iannone pare che un’altra coppia sia in procinto di nascere. Da giorni si susseguono le voci che vedrebbero nascere l’inizio di una possibile conoscenza tra Paola di Benedetto e Blanco.

A vuotare il sacco sui due, rompendo il silenzio sul chiacchierato flirt è stato il noto esperto di gossip Amedeo Venza che ha dichiarato: “Scoppia nuovamente il gossip. I due si vocifera si sentirebbero in gran segreto per via della popolarità di entrambi, lunghe chattate e diverse telefonate nel cuore della notte, sarà vero?”.