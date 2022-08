Stefano De Martino, bufera in Rai: a sorpresa salta il suo show | Che sta succedendo?

Il nuovo show dell’ex ballerino di “Amici” Stefano De Martino, previsto per la nuova stagione Rai, è saltato a grande sorpresa.

È bufera in Rai. L’emittente ha cancellato a sorpresa il nuovo show “Sing Sing Sing”, affidato all’ex ballerino di “Amici di Maria De Filippi” Stefano De Martino. Una decisione che ha destato non poco scalpore.

Tratto dal programma statunitense “That’s my Jam” di Jimmy Fallon, la nuova trasmissione Rai è stata presentata come una rivoluzione nel mondo dei game show musicali. Il programma consiste in una serie di sfide – tra performance di canto e giochi musicali e non – affrontate da due squadre composte da personaggi famosi.

“Sing Sing Sing” era stata inserita in palinsesto a partire dal 26 settembre, in prima serata su Rai 2 ogni lunedì. Ma l’emittente ha deciso di fare dietro front. Cosa è successo?

Stefano De Martino e il dietro front della Rai

A risentire della cancellazione del nuovo show e della bufera in Rai è, soprattutto, Stefano De Martino, al quale era stata affidata la conduzione della trasmissione. I fan del ballerino si stanno domandando per quale motivo l’emittente abbia preso tale decisione e se ci sia stato qualche disguido con il conduttore.

Salito alla ribalta grazie alla sua partecipazione al talent show “Amici di Maria De Filippi”, dove si è classificato primo tra i ballerino, De Martino si è fatto strada nel mondo dello spettacolo affermandosi come ballerino professionista.

Nel 2015 ha debuttato come conduttore con il daytime della trasmissione che lo ha portato alla notorietà, segnando l’inizio della sua carriera sul piccolo schermo. Nello stesso anno è diventato caposquadra degli “incredibili” nel programma “Pequenos gigantes”.

Successivamente si è dedicato alla conduzione di “Made in Sud” insieme a Fatina Trotta, “Notte della Taranta” insieme alla compagna Belén Rodriguez e “Stasera tutto è possibile” in sostituzione di Amadeus – per poi essere confermato anche per le edizioni successive.

Le motivazioni dietro alla decisione della Rai

Negli scorsi mesi era stata affidata proprio a De Martino la conduzione del nuovo show “Sing Sing Sing”. A quanto pare, però, la Rai non è più convinta della trasmissione. Il motivo non è noto ma possiamo affermare che non c’è stato nessun disguido con De Martino.

Al posto di “Sing Sing Sing”, infatti, verrà anticipato il programma “Stasera tutto è possibile”. Secondo le fonti, la Rai potrebbe aver deciso di andare sul sicuro, anziché tentare la sorte con una nuova trasmissione: il nuovo show avrebbe dovuto “competere” con le popolarissime fiction di Rai 1 e il “Grande Fratello VIP” su Canale 5.