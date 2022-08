Antonella Mosetti, il suo intimo selvaggio strega il web | Il reggiseno non regge ed escono i capezzoli

Antonella Mosetti più sensuale che mai: con il suo scatto in bianco e nero la nota showgirl ha stregato il web.

Antonella Mosetti è una nota showgirl, salita alla ribalta negli anni novanta con il programma “Non è la Rai”, al quale ha partecipato per due stagioni. Nel frattempo, ha debuttato come attrice. Prima con delle piccole parti nei film “Un vampiro a Miami” e “Le donne non vogliono più”, poi nel cast della fiction “Mamma per caso”.

Nel 2001 è stata scelta per affiancare Mike Buongiorno e il Gabibbo nella conduzione di “Paperissima Sprint”, mentre l’anno seguente ha presentato la trasmissione “Casa Raiuno” insieme a Massimo Giletti.

I due sono tornati a fare coppia qualche anno più tardi, in occasione del Festival di Castrocaro. Inoltre, nel 2007, hanno condotto il “Premio Cimitile”. La popolarità della Mosetti è aumentata notevolmente nel 2016, anno in cui ha partecipato al “Grande Fratello VIP” con la figlia Asia.

I gossip sulla nuova relazione della showgirl

Fin dal suo esordio, la showgirl ha attirato l’attenzione della cronaca rosa. In passato è stata sposata con Alessandro Nuccetelli, organizzatore di eventi e campione di body building, insieme al quale è diventata mamma di Asia.

Dopo la separazione, la Mosetti si è legata sentimentalmente ad Aldo Montano, con il quale ha avuto una relazione fino al 2012. Recentemente, la showgirl è tornata a far parlare di sé.

Secondo alcuni rumors, si sarebbe fidanzata con un ragazzo misterioso, del quale conosciamo solamente il nome. Ovvero Gennaro, “un giovane di origini libanesi che vive tra Londra e New York” come affermato dalla rivista Chi.

Le foto in lingerie

La Mosetti si è sempre contraddistinta per il suo incredibile fascino. La showgirl, infatti, si è affermata come icona di bellezza e sensualità guadagnando una notevole popolarità non solo sul piccolo e grande schermo ma anche online.

Seguitissima su Instagram, interagisce ogni giorno con i fan condividendo la sua quotidianità con questi ultimi. Gli scatti postati sul suo profilo sono uno più sensuale dell’altro e nelle scorse ore la Mosetti si è voluta superare con una foto da togliere il fiato.

Nello scatto in bianco e nero possiamo vederla in tutto il suo fascino. La showgirl indossa lingerie molto sexy, con fantasia leopardata che risalta il suo fisico alla perfezione, abbinata alle calze a rete. La foto è stata subito sommersa dai commenti dei suoi followers, rimasti stregati dalla sua bellezza.