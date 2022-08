Gerry Scotti, il racconto del conduttore: “Quest’anno è stato impressionante”

Il conduttore di Caduta Libera, su Canale 5, Gerry Scotti, ha parlato della nuova stagione televisiva. Ecco cosa ha detto.

Lui è uno dei conduttori più noti ed amati dal grande pubblico, una delle grandissime star del piccolo schermo nostrano, al timone di tantissimi programmi di successo nella sua lunga carriera.

Stiamo parlando di Virginio Scotti, in arte Gerry Scotti. Tra poche settimane, il conduttore tornerà negli studi televisivi: da Caduta Libera a Tu Si Que Vales, sino a Striscia la Notizia, probabilmente in primavera. Al momento, non è chiaro se verrà invece riconfermato Lo show dei record.

Le parole del conduttore

Nel corso di un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, Gerry Scotti ha parlato della nuova stagione televisiva in partenza. Ha spiegato il conduttore: “La sensazione è simile al rientro a scuola. La vacanza è bella, ma anche rivedere amici e colleghi, tornare alle proprie abitudini e frequentazioni”. Dal prossimo 29 agosto, Gerry Scotti sarà di nuovo al timone di Caduta Libera, uno dei quiz-show più amati della televisione.

Il conduttore ha rivelato: “Abbiamo avuto una risposta impressionante. Prima su 10 mila persone che si prenotavano per fare il provino se ne presentavano 6 mila. Quest’anno 9.500! Così i nostri autori hanno avuto modo di scegliere”. E ancora: “Con Nicolò Scalfi e Christian Fregoni c’era un affetto filiale, Michele è molto simpatico ed educato ma sta molto sulle se e a volte va pungolato”. E sull’attuale campione ha chiosato: “Sapendo quanto è bravo Michele stiamo cercando di scegliere antagonisti alla sua altezza. Abbiamo alzato l’asticella. Ha le caratteristiche del grande campione”.