Higuain, retroscena hot sulla sua vita privata | Il campione lascia tutti senza parole

L’ex attaccante di Napoli e Juventus Gonzalo Higuain tiene nascosta una passione molto hot. A rivelarla una persona a lui molto vicina.

Tra il 2013 e il 2020, Gonzalo Higuain è stato uno degli attaccanti più prolifici nel panorama della Serie A. Arrivato al Napoli dal Real Madrid, si è trasferito prima alla Juventus e poi al Milan, volando poi in Inghilterra al Chelsea e successivamente nella MLS americana dove gioca attualmente con la maglia dell’Inter Miami.

Nella stagione 2015/2016, il Pipita disputò la sua miglior stagione in Italia segnando ben 36 gol in una sola stagione superando Nordahl e firmando il nuovo record del campionato. Con gli azzurri vinse anche una Coppa Italia e una Supercoppa italiana, prima di approdare alla Juventus con cui conquistò tre scudetti e altre due Coppe Italia.

Ma anche nella breve parentesi al Chelsea, durata solo sei mesi nel 2019, Higuain riuscì a mettere in bacheca un trofeo: l’Europa League vinta guidato da Maurizio Sarri, l’allenatore con cui realizzò il record di gol in Serie A.

Volata negli Stati Uniti e immortalato a più riprese in una forma poco ottimale, sull’attaccante argentino si sono spesso rincorse voci su un suo imminente ritiro sempre rispedite al mittente però dal calciatore. In questi ultimi mesi, il Pipita si è rimesso a nuovo e con l’Inter Miami è tornato a far ciò che gli riesce meglio: segnare.

E nelle ultime settimane, anche il gossip è arrivato alla finestra di Higuain con una dichiarazione piccante giunta da una persona a lui molto vicina.

Gonzalo Higuain, la rivelazione hot del fratello del Pipita

Nicolas Pipita, fratello di Gonzalo con un passato poco fortunato da calciatore e che a lungo ha ricoperto anche il ruolo di procuratore del Pipita, ha infatti fatto una rivelazione hot sul calciatore dell’Inter Miami.

È stato lui in passato a gestire il maxi trasferimento dell’argentino dal Napoli alla Juventus per 90 milioni di euro, ma ora ha abbandonato il calcio e si è dedicato a tutt’altro. Nicolas ha scelto di inseguire la passione per la musica e recentemente ha pubblicato un album, lanciato da un singolo di successo in Argentina dal titolo “Vamos”.

E proprio interrogato sul suo amore per la musica, in una intervista a La Gazzetta dello Sport, al fratello di Higuain è stato chiesto di affibbiare una canzone al Pipita e la risposta è stata piccante.

“Mi viene in mente “10 ragazze per me” di Lucio Battisti. E le assicuro che non vale solo per Gonzalo. Descrive lui, ma tanti altri giocatori». Un retroscena che racconta alla perfezione la passione per le donne di Higuain.