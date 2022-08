Me contro Te, quello che c’è dietro questa coppia è incredibile | Nessuno sapeva che fosse andata così

Luì e Sofì insieme formano i Me contro Te, la coppia di youtuber più amata e seguita dai bambini. Nonostante la loro popolarità, nessuno è a conoscenza di questo retroscena della loro carriera.

Luì e Sofì hanno pubblicato il loro primo video su YouTube nel 2014, segnando l’inizio della loro carriera nel mondo del web e la nascita dei Me contro Te. Col passare del tempo la coppia è riuscita a farsi notare sempre di più e le visualizzazioni hanno cominciato a salire notevolmente.

Tra una challenge e l’altra, sono diventati la coppia più seguita e amata dai bambini. La loro popolarità li ha portati ad essere scelti come protagonisti della serie “Like Me” trasmessa su Disney Channel, con un grandissimo successo.

Me contro Te, chi sono Sofì e Luì

Luì e Sofì sono i soprannomi scelti da Luigi Calagna e Sofia Scalia, nati rispettivamente nel 1992 e nel 1997. Entrambi sono di Palermo e, oltre a condividere la carriera, sono una vera coppia.

La loro relazione ha avuto inizio prima del loro debutto sul web. I due si sono conosciuti nel 2012, grazie al cugino di Sofia. L’anno scorso Luì ha fatto la proposta a Sofì: le loro nozze sono previste entro la fine del 2022.

In seguito al successo riscosso con la serie “Like Me”, i Me contro Te hanno continuato a cavalcare l’onda diventando degli idoli per i più piccoli. Nel 2018 hanno pubblicato il libro “Divertiti con Luì e Sofì. Il fantalibro dei Me contro Te”, al quale hanno fatto seguito i singoli “Signor S”, “Princesa”, “Kira e Ray” e “La vita è un circo”.

Nel 2020 hanno recitato nel loro primo film, “La vendetta del Signor S”. L’anno scorso è uscito il loro secondo film dal titolo “Il mistero della suola incantata”, mentre quest’anno è stata la volta di “Persi nel tempo”.

La confessione di Luca Casadei

Sofì e Luì sono diventati un vero fenomeno. Seguitissimi dai bambini, hanno creato anche un brand: giocattoli, oggetti per la scuola, figurine, vestiti e libri di favole, tutti firmati Me contro Te.

Ma cosa si nasconde dietro alla loro notorietà? Il loro successo è legato ad un retroscena che nessuno si sarebbe aspettato. La rivelazione è arrivata da parte del talent manager Luca Casadei, responsabile del loro debutto televisivo con la serie “Like Me”.

In un’intervista, Casadei ha spiegato di essere stato contattato dalla casa di produzione di Disney Channel Italia, che era alla ricerca di un ragazzo per realizzare un format francese in italiano.

“Io gli mando volutamente 3 o 4 ragazzi con grandi numeri ma super scarsi per quella roba perché io volevo che valutassero la coppia” ha spiegato. E così è stato: i Me contro Te sono stati selezionati e il format è stato riscritto appositamente per loro. A partire da quel momento, la vita di Sofì e Luì è cambiata per sempre.