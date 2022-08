Meghan Markle, nuove stoccate alla Famiglia Reale e ai media: “Prima di conoscere Harry…”

Meghan Markle nel suo podcast parla di ambizione e stereotipi femminili ma il format riceve una pioggia di critiche.

Non è neanche quasi uscita la prima puntata del podcast di Meghan Markle che già non si fa che parlare di Archetypes. Dopo una lunga attesa il format registrato per Spotify ha visto andare in onda il primo episodio della serie dedicata agli stereotipi sociali sulle donne ed è subito pioggia di critiche.

La prima puntata segna l’esecuzione di un contratto da oltre 20 milioni di euro tra la duchessa e il colosso streaming, dopo anni di attesa e smentite. Andato in onda il 23 agosto, l’episodio ha ospitato la tennista Serena Williams, ma a detta dei detrattori, si è rivelato un flop

Ad essere criticato è stato innanzitutto il titolo dell’episodio: The Misconception of Ambition, i pregiudizi dell’ambizione su cui la duchessa ha dichiarato: “Prima di conoscere Harry non ricordo di aver mai sentito la parola ambizione con una connotazione negativa”.

Meghan Markle e i pregiudizi: «Io ne so qualcosa»

Il primo episodio del podcast di Meghan Markle ha attirato numerose critiche. Nel corso della Meghan dopo aver promesso di parlare di stereotipi femminili con esperti e nomi importanti ammette: “E io ne so qualcosa. Spero che la mia esperienza aiuti altre donne ad aprirsi”. Per i critici in realtà il podcast sarà solo il racconto dei pettegolezzi incentrati sulle esperienze a corte della duchessa.

Sebbene già lo scorso anno Meghan si era ripromessa denunciare tutti i pregiudizi e le etichette che non permettono alle donne di farsi avanti realizzando un programma in grado di: “Mettere in luce prospettive diverse e costituire una comunità attraverso valori ed esperienze condivise”.

Serena Williams: un’ospite deludente

E come non pensare a Serena Williams quando si parla di ambizione femminile. Il nome della celebre tennista aveva fatto ben sperare per il podcast che in realtà ha deluso le aspettative, perché Serena è stata restia dal raccontare il suo tormentato percorso limitandosi a dichiarare: “Alla fine sono solo una mamma e adoro essere una madre”.

Neanche l’inaspettato arrivo del Principe Harry riesce a risollevare il mood della puntata dato che il Principe, riferendosi alla pettinatura di Serena la definisce “grande atmosfera”. Dulcis in fundo non potevano mancare le stoccate alla Royal Family, criticata da Meghan che racconta di quando dopo l’incidente in cui rischiò di perdere la vita il figlio, fu costretta a lasciarlo per recarsi con Harry ai prestabiliti impegni ufficiali.