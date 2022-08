Morning News, che imbarazzo in diretta per Simona Branchetti: “Sorvoliamo!”

Simona Branchetti è agli onori delle cronache per una presunta liason con un politico di Forza Italia, ma dopo l’imbarazzante siparietto in tv la conduttrice svela la verità.

Momenti di imbarazzo durante la messa in onda di Morning News, il morning show in diretta su Canale 5. Protagonista dell’episodio è stata la conduttrice Simona Bracchetti colta in contropiede dalla giornalista Caterina Collovati, collegata in studio.

Caterina Collovati ha approfittato del fatto che si stesse parlando di gossip e delle coppie dell’estate per fare una domanda diretta alla conduttrice, colta di sorpresa dalla collega. Negli ultimi tempi la bracchetti è stata paparazzata in dolce compagnia di un noto ex di Anna Falchi.

Parliamo di Andrea Ruggieri, deputato di Forza Italia che è stato pizzicato pochi giorni fa con la conduttrice e le cui foto sono state pubblicate su un noto settimanale. Il rotocalco aveva già precisato che tra i due ci fosse una bella amicizia ma ciò non ha placato la curiosità della Collovati.

Simona Branchetti non nasconde l’imbarazzo

Siparietto imbarazzante quello che si è verificato negli studi di Morning News in onda su Canale 5. Dopo le voci di un avvicinamento tra la conduttrice Simona Bracchetti e il politico Andrea Ruggieri, la giornalista Caterina Collocati collegata in diretta con lo studio senza mezzi termini chiede alla Bracchetti delucidazioni sulla presunta liason.

La conduttrice colta di sorpresa e palesemente imbarazzata ha mostrato grande diplomazia e ha risposto: “No, no, lo escludo. Se ti riferisci alle notizie circolate, abbiamo solo una grande amicizia”. A soccorrerla ci ha pensato il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi dichiarando: “Ci sono passato pure io, ho già fatto un interrogatorio. Praticamente pare che siano anni che vadano in vacanza insieme con molti, molti altri amici. Poi ci sono sempre questi paparazzi cattivi che tagliano la foto e tu vedi la coppia. Invece erano almeno in venti.”

La verità sul rapporto tra Simona Branchetti e Andrea Ruggieri

Simona Branchetti si è difesa bene dalla stoccata datale in diretta durante l’edizione quotidiana dello show da lei condotto. Dopo aver sconfessato le voci di una storia tra lei e Andrea Ruggieri ha sottolineato: “Sembravamo una coppia, ma sorvoliamo!”.

Pare infatti che Ruggeri abbia trovato nella presentatrice la spalla giusta su cui piangere in un momento particolare della sua vita. Dopo la fine del rapporto con la Falchi non pare passarsela bene neanche sul piano professionale, dato che dopo anni di militanza in Forza Italia non correrà alle prossime elezioni.