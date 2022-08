Romina Power ritorna da Al Bano | Il motivo che l’ha portata da lui è incredibile

La nota cantante Romina Power ha passato due meravigliose giornate nelle Tenute Al Bano, di proprietà dell’ex marito.

Nata a Los Angeles nel 1951, Romina Power è una nota cantante e attrice, diventata celebre in Italia per la sua carriera insieme ad Al Bano. I suoi genitori sono gli attori hollywoodiani Tyrone Power e Linda Christian: insieme a quest’ultima si è spostata in Italia all’età di 9 anni.

Romina ha debuttato presto nel mondo dello spettacolo. A soli 13 anni ha recitato nel suo primo film. Tre anni dopo, sul set del musicarello “Nel sole”, ha avuto modo di conoscere Al Bano.

La collaborazione con Al Bano

Al Bano e Romina si sono sposati nel 1970. Nello stesso anno, hanno dato alla luce la loro primogenita Ylena. La coppia ha avuto altri tre figli: Yari (nato nel 1973), Cristèl (nata nel 1985) e Romina Jr. Jolanda (nata nel 1987).

Nel frattempo, hanno iniziato a collaborare affermandosi come una delle coppie più amate nel panorama musicale. Insieme hanno realizzato singoli di successo come “Felicità”, “Ci sarà” (con il quale hanno vinto il Festival di Sanremo nel 1984), “Libertà”, “Nostalgia canaglia” e “Oggi sposi”.

Nel 1999 Romina e Al Bano hanno deciso di porre fine al loro matrimonio: la separazione è andata di pari passo con la fine della loro collaborazione. Mentre Al Bano ha portato avanti la sua carriera di solista, Romina si è gradualmente allontanata dai riflettori.

L’artista continua ad essere molto amata dal pubblico ed è sempre attiva come scrittrice e pittrice. Inoltre, in diverse occasioni è tornata a cantare insieme all’ex marito. I due, infatti, non hanno mai smesso di essere molto legati.

Nel 2020, in occasione del Festival di Sanremo, Al Bano e Romina si sono presentati sul palco in qualità di ospiti d’onore. La coppia si è esibita in un medley dei loro successi più grandi, per poi presentare un inedito dal titolo “Raccogli l’attimo”, scritto per loro da Cristiano Malgioglio.

Il ritiro nelle Tenute Al Bano

Recentemente, Romina ha passato due meravigliose giornate nelle Tenute Al Bano, situate nella campagna di Cellino San Marco. La cantante è tornata nella proprietà dell’ex marito, suscitando la curiosità dei fan.

Per quale motivo Romina si è recata nelle Tenute Al Bano? Che si tratti di un ritorno di fiamma? In realtà, la motivazione è un’altra: la cantante, da anni appassionata di yoga e meditazione, ha partecipato ad un ritiro curato dal centro D’vine Yoga.

Romina era insieme al secondogenito, Yari. Su Instagram, ha postato alcune foto scattate durante i due giorni di ritiro, esprimendo la sua gioia.