Sabrina Ferilli, si spoglia di nuovo | In intimo a 58 anni: da far invidia a qualsiasi ventenne

E’ sempre rimasta quella che era, nonostante il successo. Ma anche fisicamente, per lei il tempo sembra non passare mai. Come testimonia questa foto

Sabrina Ferilli è una delle donne più belle d’Italia. Non deve sorprendere, quindi, che oltre ai propri profili social ufficiali, sia celebrata da diverse fan page. Per esempio, la foto che vi proponiamo oggi, è tratta proprio da una di queste. La nostra Sabrina, a 58 anni, sfoggia un fisico in intimo da far invidia a donne molto più giovani di lei.

La carriera di Sabrina Ferilli

Sabrina Ferilli non ha bisogno di essere sopra le righe per essere sexy. Anche il suo spogliarello, ormai oltre 20 anni fa, per l’ultimo scudetto vinto dalla Roma, di cui è tifosissima, non è mai sfociato nella volgarità. E’ quindi una donna che non ha mai amato particolarmente nemmeno il gossip. Raramente, infatti, ha fatto parlare di sé. E’ noto che sia stata sposata con l’avvocato Andrea Perone dal 2003 al 2005. E che dal 2011 è sposata con il manager Flavio Cattaneo.

Donna bellissima, ma, dicevamo, anche attrice molto apprezzata. Capace di passare dalle commedie, con quella sua parlata romana, ai ruoli drammatici. Nel corso della sua carriera, Sabrina Ferilli si è divisa tra cinema, teatro e televisione e ha ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui sei Nastri d’argento, un Globo d’oro, sei Ciak d’oro e quattro candidature al David di Donatello. Nel 2013 è stata una degli interpreti principali del film “La grande bellezza” di Paolo Sorrentino, vincitore del Premio Oscar al miglior film in lingua straniera.

Una carriera lunghissima. Solo qualche titolo per il cinema, oltre a “La grande bellezza”: “Ritorno a casa Gori” di Alessandro Benvenuti (1996), “Tu ridi” di Paolo e Vittorio Taviani (1998), “Il signor quindicipalle” di Francesco Nuti (1998), “A ruota libera” di Vincenzo Salemme (2000), “The place” di Paolo Genovese (2017).

E per la televisione: “Commesse” (dal 1999 al 2002), “Rivoglio i miei figli” (2004) e “Svegliati amore mio” (2021). Insomma, una carriera totale, in cui la apprezziamo anche come giudice di “Tu sì que vales”.

Sabrina Ferilli, la foto in intimo è da infarto

Negli anni Sabrina Ferilli è sempre stata una bomba sexy. Ma senza mai assumere i connotati della “femme fatale”. Anzi, non si è mai presa particolarmente sul serio, mantenendo quella sua parlata romanesca, che la rende ancor più simpatica.

E anche quello striptease al Circo Massimo, per celebrare la “sua” Roma ci ha mostrato, sì, il fisico incredibile di Sabrina, ma ci ha anche fatto sorridere grazie alla verve dell’attrice. Insomma, una donna bellissima ma mai volgare.

E negli anni non è cambiato nulla. Non solo, infatti, Sabrina è sempre rimasta quella che era, nonostante il successo enorme. Ma anche fisicamente, per lei il tempo sembra non passare mai. Come testimonia questa foto che vi proponiamo e che abbiamo tratto da una delle tante fan page sparse sui social della nostra Sabrina nazionale. Si cela infatti dietro un paio di occhialoni da sole neri e indossa un completo intimo color carne, con merletti in nero. Irresistibile come sempre.