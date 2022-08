Samantha De Grenet, sapete chi è la sua migliore amica? Un volto molto noto della tv

Fisico statuario, frutto anche del passato giovanile da nuotatrice. Alla soglia dei 50 anni resta una donna bella e affascinante.

Un po’ scomparsa dai radar televisivi, Samantha De Grenet. Ma noi la ricordiamo sempre con grande affetto. Per questo continuiamo a seguirla con interesse tramite i suoi profili social ufficiali. E proprio spulciando l’account Instagram abbiamo scoperto un’amica speciale di Samantha. Sapete chi è? E’ anche lei molto famosa grazie alla televisione.

Chi è Samantha De Grenet?

Nata a Roma da famiglia aristocratica franconapoletana. Le nobili origini non le impediscono di coltivare le proprie passioni. Che sono quelle della moda e dello spettacolo. Gli esordi, agli inizi degli anni ’90 sono infatti come modella. Del resto, con quel fisico da urlo, Samantha riscuote tantissimo successo.

Negli anni, poi, arrivano le conduzioni vere e proprie. Da “8 mm” a “Bazar”. Co-conduttrice della celebre trasmissione “Tappeto volante” su Telemontecarlo. Come detto, negli ultimi anni ha lavorato un po’ meno e si è dedicata maggiormente alla partecipazione ai reality show. Nel 2004 è concorrente de “La Talpa”, mentre nel 2020-2021 del “Grande Fratello Vip”.

Una vita sentimentale piuttosto intensa per Samantha. Sposata a 20 anni, divorzia. Poi rimane legata per circa due anni al celebre regista Leonardo Pieraccioni. Per lei relazioni anche con l’ex bomber Pippo Inzaghi e con il noto imprenditore Alessandro Benetton.

Si è sposata a Terni il 1º luglio 2005 con l’ingegnere Luca Barbato, dal quale si è separata un anno più tardi, dopo aver avuto da lui un figlio, Brando. Nel 2014 dichiara di essere ritornata insieme a suo marito, padre di suo figlio. Nel 2015 lo ha risposato.

La migliore amica di Samantha De Grenet

Uno degli ultimi scatti pubblicati tramite il proprio profilo Instagram dalla bella Samantha De Grenet ci fa scoprire qualcosa che non sapevamo. Ovvero un legame speciale con un’altra donna dello spettacolo, peraltro anch’ella molto bella.

“Bellezza, classe, intelligenza e dolcezza in una persona… Un’ amica speciale…” scrive Samantha a commento della foto che le mostra bellissime a bordo piscina, entrambe con un costume intero di colore nero. Sapete di chi stiamo parlando?

L’amica speciale di Samantha De Grenet altri non è se non Ellen Hidding, la bellissima ex modella olandese, oggi 49enne, divenuta famosa, tra la fine degli anni ’90 e l’inizio del nuovo millennio, grazie al sodalizio con la Gialappa’s Band e i format “Mai dire…”.

Così come ricordiamo con grande affetto Samantha De Grenet, ci manca molto anche la presenza della bella Ellen in televisione. Il suo fisico statuario, frutto anche di un buon passato giovanile da nuotatrice. Oggi è scomparsa dai radar, visto che il suo ultimo programma in Italia è addirittura del 2015. Ma alla soglia dei 50 anni resta una donna bella e affascinante.