Aida Yespica, la posa sexy sui social che scalda l’estate: followers impazziti su Instagram

Aida Yespica, evidentemente, sa molto bene come scaldare i suoi fans. L’ultima posa sexy pubblicata da lei stessa su Instagram lo dimostra ampiamente. Le reazioni al post non sono affatto mancate.

Aida Yespica, uno dei volti di maggiore spicco dell’intero panorama internazionale dello spettacolo e della televisione. Nata a Caracas in Venezuela il 15 luglio 1982, è nota ai più in qualità di modella, showgirl e attrice. Nella sua terra natale, ma anche in Italia, Spagna e Stati Uniti, non è stato raro negli anni vederla protagonista del mondo dello spettacolo.

Aida Yespica, dalla carriera alle relazioni: cosa non sai di lei

Dopo aver iniziato la propria carriera in qualità di modella nel 2002, la vita professionale di Aida Yespica spicca il volo nel 2003 in televisione. Compare regolarmente infatti in programmi dedicati alla moda e in vari spot pubblicitari.

Esordisce come presentatrice su Rai 2 con Bulldozer. Nel 2004 partecipa come concorrente a L’isola dei famosi e nel 2006 a Supervivientes. Nel 2007 partecipa a E io pago, mentre nell’anno seguente a Gabbia di matti.

Diventa poi inviata e co-conduttrice di Lucignolo; dopo un’assenza prolungata dalle scene, nel 2010 diviene una delle concorrenti di Fenomenal. E’ poi protagonista del Chiambretti Night. Nel 2012 torna a L’isola dei famosi, e in seguito partecipa a Celebrity Now – Satira Selvaggia.

Nel 2017 prende parte al Grande Fratello VIP in qualità di concorrente. Per quanto riguarda la sua vita privata, è stata fidanzata dal 2007 al 2009 con il calciatore Matteo Ferrari.

Nel 2008 nasce loro figlio Aron; nel 2012 si sposa a Las Vegas con l’avvocato Leonardo Gonzales. Nel 2013, a matrimonio già terminato, si fidanza con Roger Jenkins in una relazione durata fino al 2016.

Aida Yespica, sui social accende i suoi followers: lo scatto di Instagram

Aida Yespica, una personalità non poco rilevante all’interno del mondo dello spettacolo e della televisione italiana. E, ovviamente, è anche una donna bellissima che con il passare degli anni ha saputo farsi spazio sui social media.

Del resto, parliamo di una persona molto famosa, e come altri volti noti è chiaro che pure lei non abbia avuto difficoltà ad avere un seguito su internet. Lo dimostra Instagram, dove sul proprio profilo di recente la bella Aida ha postato una fotografia che la ritrae vestita di verde.

Si nota il decollete, in bella vista, e ovviamente le sue curve che non sono mai minimamente trascurate. I followers non sono mancati all’appello chiaramente, grazie ad uno scatto molto sensuale. E a pensarci bene, le interazioni non lasciano alcun dubbio: Aida Yespica sa bene come attirare l’attenzione su di sé.