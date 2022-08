Ballando con le Stelle, rivoluzione nel cast: ecco chi saranno i prossimi ballerini dello show

Ecco chi saranno i prossimi ballerini nel cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle, condotto da Milly Carlucci.

Mancano davvero poche settimane all’inizio della nuova edizione del programma cult di casa Rai Uno, Ballando con le Stelle, condotto da Milly Carlucci e Paolo Belli. Dopo settimane di rumors sono saltati fuori i ballerini di questa edizione.

Alcune indiscrezioni sono state confermate, altre invece no. Confermatissima la giuria delle scorse stagioni, formata da Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Caroly Smith e Guillermo Mariotto.

Per la gioia del grande pubblico, torneranno Simone Di Pasquale e Sara Vaira ma non in qualità di ballerini, bensì come giudici della giuria popolare, insieme a Rossella Erra. Confermato anche Alberto Matano, mentre è fuori Roberta Bruzzone.

I ballerini della prossima stagione

Nelle ultime tre stagioni, Ballando con le Stelle ha perso i suoi tre ballerini più in vista: dapprima Raimondo Todaro, passando alla cattedra di Amici – condotto su Canale 5 da Maria De Filippi – come insegnante di danza; poi Simone Di Pasquale, nel corso della scorsa stagione e infine Vito Coppola, vincitore della passata edizione in coppia con Arisa. L’ex compagno della cantante è infatti volato a Londra, dove diverrà ballerino nel cast della versione britannica dello stesso Ballando con le Stelle.

Stando a quanto scrive Davide Di Maggio, i ballerini della prossima edizione saranno volti nuovi . Il primo è Pasquale La Rocca, partenopeo classe ’89 e grande amico di Vito Coppola, il quale ha partecipato alle versioni di Ballando con le Stelle in Irlanda, due volte, e in Belgio. Poi c’è Simone Casula, campione mondiale di show dance e il noto ballerino cubano Roly Made. Nel cast anche Simone Arena e Moreno Porcu.