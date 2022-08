Da Striscia la Notizia al GF Vip 7: Alfonso Signorini ha scelto lui | Arriva la conferma

Anticipazioni GF Vip 7: spuntano nuovi nomi e Alfonso Signorini lancia un nuovo indizio.

Non si placa la curiosità attorno ai prossimi concorrenti del GF Vip 7. Il prossimo 19 settembre inizierà il reality e ad oggi si susseguono indiscrezioni sui nomi dei prossimi concorrenti. Nelle ultime ore l’ex gieffina Manila Nazzaro ha confermato uno dei nomi cche circolano sul web da parecchi giorni.

Manila ha assicurato che uno dei prossimi concorrenti del GF Vip è Charlie Gnocchi. Il comico sarebbe dunque una delle scelte di Alfonso Signorini perché come dichiarato da Manila: “Lo rinchiudono in casa, quindi se lo tenessero!”.

Da giorni si discuteva circa la partecipazione del conduttore al reality più spiato d’Italia e l’insistenza dell’ex gieffina fa credere che l’indiscrezione sia vera. Sul suo profilo Instagram nel commentare la notizia ha tuonato così: “Poveri inquilini!”.

GF Vip 7: Ciacci confermato

Manca poco all’inizio del GF VIP 7 ma non si sa quasi nulla sulla rosa di candidati prescelti da Signorini. Unica notizia certa riguarda la partecipazione di Giovanni Ciacci anche se un noto sito di gossip ha confermato anche la partecipazione della la famosa opinionista Patrizia Groppelli.

Secondo altre voci potrebbe fare il suo ingresso nella casa più spiata dagli italiani sarà anche Edoardo Donnamaria, un volto di Forum. Un noto esperto di gossip ha commentato così l’indiscrezione: “La Palombelli riesce a metterli tutti. Allora se volete entrare l’anno prossimo, mandate tutti il curriculum a Forum”.

Signorini lancia un nuovo indizio

Mentre sul web impazzano le indiscrezioni Alfonso Signorini tace, o almeno solo in apparenza. Il conduttore da varie settimane intrattiene i suoi followers con numerosi indizi sui prescelti concorrenti. Nelle scorse ore ha lanciato l’ottavo indizio del suo programma scrivendo: “La amo perché ama i pelati come me. Anche se io non sono Kelly Slater e lei non è Pamela Anderson”.

I fan del reality hanno subito cominciato a fare delle supposizioni e pare che potrebbe trattarsi di Wilma Goich, Patrizia Rossetti oppure Patrizia Groppelli.