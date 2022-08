Diletta Leotta, “Indimenticabile” | La conduttrice stende i fan con immagini da urlo

Nel giro di pochi anni Diletta Leotta diventa un idolo. Una donna desideratissima dagli uomini di tutta Italia.

“Indimenticabile” scrive Diletta Leotta tramite il proprio profilo Instagram. Come non essere d’accordo… Ogni suo scatto per noi lo è. I suoi look, pubblicati per lo più su Instagram, sono ormai un cult. Migliaia e migliaia di followers che aspettano un suo post, accompagnato, ovviamente, da una foto in cui si mostra in tutto il suo splendore. Anche questa volta Diletta Leotta non si smentisce.

La carriera di Diletta Leotta

Da poco 31enne, originaria di Catania. Con i suoi capelli biondi, le sue forme prorompenti e i suoi abiti provocanti, è un vero e proprio idolo dei maschi italiani. Negli anni, ha fatto anche parlare per le sue relazioni. Su tutte quella con il bel Can Yaman. Ma, spesso e volentieri, il gossip è feroce e le ha anche attribuito diversi flirt, mai del tutto provati.

Un chiacchiericcio continuo. Questo anche perché nel giro di pochi anni Diletta Leotta diventa un idolo. Una donna desideratissima che, infatti, è contesa dai vari brand pubblicitari. Grazie alla sua bravura, senza dubbio. Ma, certamente, anche alla sua bellezza e alle sue forme assai prorompenti. Inizia la sua carriera con alcuni concorsi di bellezza. Ma ben presto arriva alle reti che contano.

Prima Mediaset e poi Sky, dove si specializza nelle trasmissioni sportive. Viene in seguito annunciato il suo approdo sulla piattaforma DAZN, per la quale conduce dall’ottobre 2018 il programma “Diletta gol”, mentre dal 2019 conduce sulla stessa piattaforma i programmi spin-off “Diletta gol stories”, “Diletta gol in campo” e “Linea Diletta”.

Il 17 settembre 2018 conduce, affiancata da Francesco Facchinetti, la finale della 79ª edizione di Miss Italia su LA7. Sempre su LA7 conduce, il 5 dicembre seguente, i Gazzetta Sports Awards. Il 4 e l’8 febbraio 2020 (1ª e 5ª serata finale) ha affiancato Amadeus alla conduzione del Festival di Sanremo.

Diletta Leotta, “indimenticabile”

Non solo televisione, comunque. Una grande passione di Diletta Leotta, infatti, è la radio. Nel 2014 conduce RDS Academy, il primo talent show dedicato alle radio, in onda su Sky Uno. E dal 2017 conduce la trasmissione “105 Take Away” su Radio 105.

Come ben sappiamo, il campionato italiano di calcio è ricominciato da qualche settimana. E con esso la programmazione di DAZN. E, quindi, anche il lavoro della nostra Diletta che allieta i fine settimana dei tanti amanti del calcio.

Diletta Leotta ha quindi posto fine alle proprie vacanze estive, ma se l’è godute, come giusto che sia. E le celebra con un post in cui scrive “An Unforgettable Summer”. Eh già, la nostra adorata Diletta è sempre indimenticabile… Guardate voi stessi se non ci credete.