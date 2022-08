Giovanni Muciaccia, ricordate il celebre conduttore di Art Attack? Vediamo che fine ha fatto

Un personaggio che ha segnato l’adolescenza di chi oggi ha poco meno di 40 anni. E quell’imitazione di Fiorello…

Qualche tempo fa spopolava anche una imitazione di Fiorello. Esilarante, come tutti gli sketch ideati dal grande showman siciliano. Questo per darvi l’idea di quanto fosse entrato nell’immaginario collettivo – e soprattutto dei più giovani – Giovanni Muciaccia. Lo ricordate? Cosa fa oggi?

“Fatto?”

Oggi Giovanni Muciaccia ha 52 anni. Ma per noi resta sempre quel ragazzo che ci insegnava tante cose divertenti in televisione. Il suo esordio sugli schermi arriva alla fine del 1992 con Disney Club e nei due anni successivi ha condotto La Banda dello Zecchino. Ha partecipato con un suo cortometraggio dal titolo Sformat al terzo Sacher Festival di Nanni Moretti.

Ma è dalla fine degli anni ’90 che diventa un vero e proprio mito per i bambini italiani. Nel 1998-1999 diventa il presentatore di Art Attack su Disney Channel, uno dei programmi più seguiti del canale televisivo, che acquisisce tanta notorietà da essere trasmesso anche su Rai 2. In quella trasmissione, Muciaccia spiega come realizzare tante creazioni molto particolari, con materiali poco costosi, un po’ di colla e forbici dalla punta arrotondata.

Il suo “Fatto?” diverrà proprio uno dei tormentoni dell’imitazione radiofonica di Fiorello. Nei primi anni duemila diventa oggetto delle imitazioni di Fiorello, nelle edizioni del programma di Rai 1 Stasera pago io del comico siciliano.

Dopo il successo della trasmissione, per vari anni presenta nelle piazze italiane un laboratorio ispirato ad Art Attack, nel quale realizza alcune creazioni dal vivo e tutti i partecipanti le riproducono, come nel programma televisivo. Nell’edizione 1998-1999 ritorna anche al Disney Club presentando dei singolari servizi sugli animali, per scoprirne i segreti e le abitudini. Successivamente viene affiancato da Carolina Di Domenico, nelle quattro edizioni dal 1999 al 2002.

Il 10 marzo 2006, insieme a Petra Loreggian, conduce il pre-show della Cerimonia di apertura dei IX Giochi paralimpici invernali di Torino di quell’anno. Dal 28 settembre 2007 è uno dei protagonisti maschili della quarta edizione di Ballando con le stelle, sempre su Rai 1.

Nel 2010 conduce il programma Freestyle – Tutta un’altra stanza!, prodotto da Magnolia/De Agostini, per il canale DeA Kids 601 di Sky, un singolare format in cui vengono modificate le camerette dei ragazzi, ispirandosi alle loro passioni, ai loro sogni, alle loro aspirazioni. Dall’8 gennaio 2011 torna in onda con l’edizione italiana del programma Art Attack. Le puntate vengono registrate a Buenos Aires anziché a Londra a differenza delle edizioni precedenti.

Nel 2017 viene reclutato da Sky per la promozione del film Raffaello Sanzio il Principe delle Arti in 3D, attraverso una mini serie a puntate per il web in cui incontra e intervista filosofi, critici, professori di storia dell’arte, sulle tracce del grande artista. Dal 20 agosto dello stesso anno affianca Osvaldo Bevilacqua in Sereno variabile estate sempre su Rai 2 e dal 9 settembre diventa il conduttore di Sereno variabile invernale. L’11 settembre 2018 lascia la conduzione di Sereno variabile per iniziare una nuova avventura nel mondo della divulgazione con 5 cose da sapere in onda dal martedì al venerdì sempre sulla stessa rete alle 7.00 del mattino e nel 2020 conduce La porta segreta.

Giovanni Muciaccia oggi

A giugno del 2020, proprio al termine del diffcile periodo di lockdown, va in onda Non è mai troppo tardi… Fatto?!, un nuovo programma di alfabetizzazione digitale per Rai Due e per RaiPlay. Insomma, Muciaccia è certamente un personaggio assai noto al grande pubblico, fino ai nostri giorni.

Eppure, sapete che la sua formazione è di tutt’altro tipo? Si è formato artisticamente frequentando la Scuola di Teatro “Mario Riva” e l’Accademia d’arte drammatica della Calabria a Palmi. In teatro ha recitato opere di Euripide, Eschilo, Luigi Pirandello e Bertolt Brecht, lavorando anche per registi tra i quali Patrick Rossi Gastaldi e Alvaro Piccardi.

Quanto alla vita privata, si è sposato nel 2009, in Polinesia, con Chiara Tribuzio (nota al grande pubblico per essere arrivata 3ª a Miss Italia 1998) dalla quale ha avuto due figli: Edoardo e Maria Vittoria. Oggi, insomma, è una persona che non dimenticheremo mai e anche lui, certamente, è fiero di aver formato milioni di bambini con “Art Attack”.