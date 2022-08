Google Maps, arriva la vera svolta | Con questa nuova funzione sarà tutto più semplice

Google Maps è certamente lo strumento più utilizzato quando si deve raggiungere una destinazione ignota e capire quale sia il percorso migliore da percorrere. Il nuovo aggiornamento dell’app potrà essere fondamentale per tanti utenti.

E’ capitato certamente a tutti, e di sicuro in più occasioni, di dover raggiungere un posto in cui non si è mai stato e di non sapere come fare. Per chi si trova in questa situazione il sistema più utile è certamente Google Maps, app che può essere disponibile sia su PC sia sui dispositivi mobili in modo gratuito e che consente di capire quale sia il percorso migliore da seguire. E’ possibile inoltre scegliere tra varie opzioni: come arrivare tramite i mezzi pubblici, in auto o a piedi. Non solo, è anche possibile capire se ci siano hotel o ristoranti nelle vicinanze, informazione utile se si dovesse restare per diversi giorni.

Il nuovo aggiornamento in arrivo su Google Maps

Uno dei punti di forza di Google Maps è quello di aggiornarsi costantemente, in modo tale da garantire agli utenti un servizio all’avanguardia e in grado di rispondere a ogni esigenza. Compiere questa operazione per chi lo utilizza è fondamentale perché permette di capire anche se siano state fatte variazioni nel percorso che si desidera seguire, quali ad esempio l’introduzione di un senso unico.

Usare l’app è davvero semplicissimo anche per gli utenti meno esperti, che possono tenerla aperta sul proprio cellulare durante il tragitto in modo tale da arrivare a destinazione senza grossi intoppi.

L’azienda con sede a Mountain View ha pensato ora ai possessori di un particolare tipo di automobili, ancora poco diffuse, ma destinate a crescere di numero nei prossimi anni. L’ultima novità disponibile è adatta proprio per loro, che potrebbero avere esigenze differenti rispetto agli altri.

Spostarsi con un’auto elettrica sarà ora più semplice

Gli sviluppatori di Google Maps sono consapevoli di come i bisogni dei possessori di un’auto a combustione interna (benzina o diesel) siano differenti da quelli di chi ha scelto una vettura elettrica. Queste ultime stanno diventando sempre più numerose sulle nostre strade, pur essendo ancora di nicchia.

Ed è per questo che diventa importante per loro visualizzare un percorso personalizzato cercando di soddisfare una duplice esigenza: arrivare a destinazione in tempi il più possibile ridotti, ma allo stesso tempo risparmiare sia in termini di carburante o energia, sia in termini di “impronta carbonica” (CO2 emessa).

Questo passo fatto dall’azienda conferma ancora una volta l’attenzione che si vuole dare nei confronti dell’ambiente, ormai diventata indispensabile in molti settori. Ed è per questo che può essere determinante capire come raggiungere un posto riducendo al massimo l’impatto.

In questa prima fase, però, l’aggiornamento è disponibile solo sulle versioni beta di Google Maps. Si dovrà attendere quindi qualche settimana affinché possa essere utilizzato dagli utenti negli Stati Uniti e solo successivamente negli altri Paesi.