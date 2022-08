Il Paradiso delle Signore 7, anticipazioni settembre: così Gloria uscirà dal carcere

Il Paradiso delle Signore 7 si preannuncia ricco di novità, a partire dal ritorno di Gloria Moreau.

Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7 andranno in onda dal 12 settembre 2022 su Rai 1 e si preannunciano ricche di rilevazioni e colpi di scena. Sono infatti previsti inaspettati ritorni pronti a mettere in discussione la vita dei protagonisti della soap.

La scorsa stagione si era conclusa con la clamorosa auto-costituzione di Gloria Moreau, denunciandosi per aver aiutato una donna ad abortire e secondo le recenti anticipazioni nella prossime puntate arriverà il momento per Gloria di varcare i cancelli del carcere.

Gloria sarà così condannata per quanto commesso anche se pare che la sua permanenza in carcere durerà poco dato che la donna tornerà in libertà per ritornare a ricoprire il suo incarico all’interno del celebre grande magazzino.

Gloria Moreau dalla galera alla libertà

La prossima stagione del Paradiso delle Signore è alle porte e le novità saranno tante. Gloria Moreau verrà condannata, spezzando il cuore dei suoi familiari, in particolare sua figlia Stefania, costretti a vederla entrare in carcere per aver aiutato una donna ad abortire. Sarà proprio Stefania a prendere le difese della madre, per cui deciderà di scrivere anche un libro dove racconterà la vicenda di Gloria e in questo modo spererà di poter sensibilizzare le persone.

A Gloria verrà data una seconda possibilità. Infatti, come emerge dalle foto del set pubblicate sui social, la donna dopo aver trascorso del tempo in carcere, potrà riassaporare la libertà, ritornando finalmente al Paradiso.

Gloria ritorna al Paradiso

Dopo il ritorno di Gloria, le Veneri torneranno ad avere la loro capo-commessa, sebbene la donna dovrà fare i conti con i cambiamenti accorsi in sua assenza. Il Paradiso vedrà un ampliamento di gestione ai piani alti che darà filo da torcere a Vittorio Conti.

La contessa Adelaide Di Sant’Erasmo sarà infatti la nuova comproprietaria del Paradiso, pronta a tutto per usare il grande magazzino al fine di vendicarsi della donna che le ha portato via l’amato Umberto Guarnieri. La giovane stilista Flora Ravasi dovrà vedersela con l’ira della contessa che farà di tutto per cacciarla dal Paradiso.