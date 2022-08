INPS: 272€ al mese per le donne con figli a carico | Come ottenere il nuovo bonus

Grazie al nuovo bonus INPS, le donne con figli a carico potranno presentare domanda per ricevere un assegno di 272,72 euro al mese. Scopriamo quali sono i requisiti necessari e come procedere per la richiesta.

A partire dall’1 agosto, le donne con figli a carico potranno presentare domanda per ottenere un assegno pari a 272,72 euro al mese (per un totale di 3.000 euro l’anno). Il bonus è stata erogato dall’INPS con l’obiettivo di venire incontro alle famiglie e la richiesta deve essere effettuata entro la fine dell’anno.

Il contributo è noto come Bonus asilo nido: si tratta di un rimborso spese per le famiglie che iscrivono uno o più fili all’asilo nido, pubblico o privato. Richiederlo non è affatto complicato: la domanda può essere presentata con o senza la certificazione ISEE.

Bonus asilo nido: importi e requisiti necessari

Per le donne che hanno un ISEE fino a 25.000 euro, il bonus sarà di massimo 272,72 euro al mese. Mentre per quelle che hanno un ISEE superiore a tale soglia (ma non oltre i 40.000 euro) il contributo sarà leggermente inferiore, pari a 227,27 euro (ovvero 2.500 euro l’anno).

Le famiglie che superano la soglia dei 40.000 euro, otterranno un assegno mensile di 136,37 euro (1.500 euro l’anno). Per quanto riguarda le donne che non hanno l’ISEE, potranno fare comunque richiesta per il bonus: il rimborso sarà di 136,37 euro (come nel caso di chi ha un ISEE che supera i 40.000 euro).

Quali sono i requisiti necessari per ottenere il Bonus asilo nido? Come spiegato in precedenza, è fondamentale aver iscritto i propri figli all’asilo nido (che sia pubblico o privato). Il rimborso è previsto per tutte le famiglie con figli che hanno un’età inferiore ai 3 anni (compiuti tra gennaio e agosto 2022).

La domanda può essere presentata da chiunque sia in possesso della cittadinanza italiana o europea. Negli altri casi, basterà presentare il proprio permesso di soggiorno.

Per i genitori separati, l’assegno spetterà a chi si occupa di pagare la retta mensile. Le famiglie con figli portatori di handicap, inoltre, potranno ottenere anche un rimborso spese per i servizi di assistenza domiciliare.

Come ottenere il rimborso dell’INPS

La domanda deve essere presentata entro (e non oltre) il 31 dicembre 2022. La richiesta può essere effettuata sul sito internet dell’INPS, al quale si può accedere tramite CIE o SPID.

Ciò che occorre, sono le ricevute che provano il versamento delle rette d’asilo nido mensili e – per chi ce l’ha – la certificazione ISEE. I genitori con figli portatori di handicap dovranno fornire anche la certificazione medica.